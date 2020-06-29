Минздрав прокомментировал ситуацию с COVID-19 конкретно в Брестской области

Источник материала: Виртуальный Брест

На этой неделе еще часть больниц Республики Беларусь начинают работу в обычном режиме

На этой неделе еще часть учреждений здравоохранения Минска, а также Брестской, Гомельской, Гродненской, Витебской, Минской и Могилевской областей начинают работу в обычном режиме. С учетом анализа заболеваемости по инфекции, вызванной COVID-19, в стране проводится поэтапное возвращение к обычной работе организаций здравоохранения, которые были перепрофилированы для оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Некоторые медицинские учреждения области уже вернулись к оказанию медицинской помощи по профилю.

Брестская область

С учетом анализа заболеваемости по инфекции, вызванной COVID-19, в Брестской области с 29 июня полностью провели необходимые противоэпидемические мероприятия и вернулись к профильной работе в штатном режиме Барановичская детская городская больница, онкологический и наркологический диспансеры Барановичской центральной поликлиники, а также педиатрическое, терапевтическое, травматологическое отделения Столинской ЦРБ, хирургическое отделение Ганцевичской ЦРБ, терапевтическое, неврологическое и реабилитационное отделения филиала Белоозерская больница Березовской ЦРБ, Городищенская городская поселковая больница Барановичской центральной поликлиники.

С 29 июня начали работу в штатном режиме Новоселковская участковая больница Кобринской ЦРБ, а так же 11 отделений в стационарах: педиатрические отделения Ивацевичской ЦРБ, Ивановской ЦРБ, Каменецкой ЦРБ, Малоритской ЦРБ, травматологическое отделение Ивановской ЦРБ, хирургическое, гинекологическое, терапевтическое, неврологическое отделения Каменецкой ЦРБ, отделения медицинской реабилитации филиала «Больница «Молотковичи» Пинской центральной поликлиники. В этих отделениях уже проведены все дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия.

Планируется, что с 1 июля начнут работу в привычном режиме Пинский межрайонный родильный дом, Барановичский родильный дом, стационарное отделение филиала «Межрайонный кожно-венерологический диспансер» Пинской центральной поликлиники, отделение медицинской реабилитации филиала «Больница «Молотковичи» Пинской центральной больницы, хирургическое отделение Столинской больницы, Кобринская больница, филиал «Детская больница» Кобринской центральной районной больницы, отделение патологии беременности и хирургическое отделение Лунинецкой центральной районной больницы, неврологическое, хирургическое, гинекологические и терапевтические отделения Жабинковской центральной районной больницы. На этой неделе в данных учреждениях проводится санитарная обработка по типу заключительной дезинфекции.





Кроме того, планируется, что в период с 6 июля по 13 июля начнет работу детское отделение Ганцевичской центральной районной больницы, травматологическое отделение Березовской центральной районной больницы, родильное и хирургическое отделения Пружанской центральной районной больницы. В ближайшее время к обычному режиму работы вернется инфекционное отделение Барановичской городской больницы.