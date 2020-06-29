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Первый в Беларуси модуль для бесконтактной сдачи анализа на коронавирус заработал Гродно

29.06.2020 22:59 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно с 29 июня начал работу первый в Беларуси модуль для платной сдачи анализов на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его особенность в том, что пациенты во время процедуры не контактируют с медицинскими работниками.

Первый в Беларуси модуль для бесконтактной сдачи анализа на коронавирус заработал Гродно

Модуль разделен прозрачной перегородкой на две зоны. Пациент общается с медиком по видеосвязи. Забор биологического материала происходит с помощью специальных резиновых перчаток, что гарантирует безопасность. Также в модуле с помощью компьютера поддерживается необходимый микроклимат.

Сдать платный анализ на COVID-19 могут только те люди, которые собираются выехать за границу. Результат сообщают на следующий день. Разработало модуль одно из гродненских предприятий и таким образом оказало больнице спонсорскую помощь.

Первый в Беларуси модуль для бесконтактной сдачи анализа на коронавирус заработал Гродно

Ольга Романович-Шишкина, жительница Гродно:
Медперсонал заботиться о себе и о своих близких, также заботиться о нас и окружающих людях.

Первый в Беларуси модуль для бесконтактной сдачи анализа на коронавирус заработал Гродно

Сергей Тихонович, главный врач Гродненской областной инфекционной клинической больницы:
Предварительная запись каждый день у нас с 08:10 до 12:20. Мы пока начинаем в таком режиме работать. По мере того, как будет увеличение количества пациентов и спроса на это исследование, мы, конечно, увеличим и график работы.

Первый в Беларуси модуль для бесконтактной сдачи анализа на коронавирус заработал Гродно

После окончания пандемии модуль планируют и дальше использовать для забора биоматериала при других респираторных инфекциях. Гродненская область уже преодолела пик заболеваемости коронавирусом, число зараженных снижается. К обычному режиму работы начинают возвращаться больницы, которые ранее были перепрофилированы под лечение пациентов с COVID-19.

Люди в материале: Ольга Романович-Шишкина, Сергей Тихонович

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно с 29 июня начал работу первый в Беларуси модуль для платной сдачи анализов на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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Первый в Беларуси модуль бесконтактного забора мазков на коронавирус заработал в Гродно
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