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Меркель объяснила, почему ее не видят в маске

30.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Канцлер Германии Ангела Меркель надевает маску при посещении магазинов, но не видит в ней необходимости, когда соблюдает социальную дистанцию. Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает Die Welt.


Ангела Меркель жестом просит Эммануэля Макрона соблюдать дистанцию. Фото: Reuters

«Если я соблюдаю правила дистанции, мне не нужно надевать маску. Но когда я не соблюдаю дистанцию, например, если иду совершать покупки, то мы, очевидно, не видимся с вами. А так бы вы смогли меня увидеть в маске», — ответила Меркель на вопрос журналистки о том, почему канцлер не носит маску на публике.

В конце марта Меркель ушла на самоизоляцию после того, как врач, который незадолго до этого делал ей профилактическую прививку от пневмонии, заболел коронавирусом. При этом канцлер продолжала работать из дома и принимала участие в заседаниях кабмина по видеосвязи. После того, как несколько тестов на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат, канцлер вернулась к работе в офисе.

 
 
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Канцлер Германии Ангела Меркель надевает маску при посещении магазинов, но не видит в ней необходимости, когда соблюдает социальную дистанцию.
 
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