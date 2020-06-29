ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сводка Минздрава: зараженных за сутки еще меньше

30.06.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

По состоянию на 29 июня количество положительных тестов в Беларуси достигло 61 тысячи 790.

Выписались из больниц 45 тысяч 213 пациентов, скончались за все время пандемии 387.

За сутки заболели 315 человек, умерло 4. Проведено более 992 тысяч тестов.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 387 (на 28 июня - 383) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - проинформировали в Минздраве.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на 29 июня количество положительных тестов в Беларуси достигло 61 тысячи 790. Выписались из больниц 45 тысяч 213 пациентов, скончались за все время пандемии...
 
Новости дня
Новости
 
Правоохранители напомнили владельцам смартфонов о необходимости защиты личных данных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика