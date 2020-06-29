Сводка Минздрава: зараженных за сутки еще меньше

По состоянию на 29 июня количество положительных тестов в Беларуси достигло 61 тысячи 790.

Выписались из больниц 45 тысяч 213 пациентов, скончались за все время пандемии 387.

За сутки заболели 315 человек, умерло 4. Проведено более 992 тысяч тестов.