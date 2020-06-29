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Сводка Минздрава: зараженных за сутки еще меньше
30.06.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
По состоянию на 29 июня количество положительных тестов в Беларуси достигло 61 тысячи 790.
Выписались из больниц 45 тысяч 213 пациентов, скончались за все время пандемии 387.
За сутки заболели 315 человек, умерло 4. Проведено более 992 тысяч тестов.
«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 387 (
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По состоянию на 29 июня количество положительных тестов в Беларуси достигло 61 тысячи 790. Выписались из больниц 45 тысяч 213 пациентов, скончались за все время пандемии...
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