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Семашко рассказал, когда Россия откроет границы с Беларусью

30.06.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В России количество выздоровевших больше, чем заболевших, такая же ситуация и в Беларуси. Позитивная динамика позволяет надеяться, что к августу РФ откроет границы с Беларусью

Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко, передает БЕЛТА.

Он также рассказал, что российская сторона уже ослабила некоторые меры в отношении пересечения границ. Российские власти приняли распоряжение, в соответствии с которым вахтовики могут перемещаться через белорусско-российскую границу. В частности, по словам посла, этой возможностью уже воспользовались специалисты предприятия «Белоруснефть».

«И наоборот, на строительстве БелАЭС идет постоянная ротация кадров, и мы находим способы для того, чтобы они проходили карантин и попадали на станцию», - добавил посол.

В то же время, посольство Беларуси до сих пор занимается переправкой в Беларусь граждан, прибывающих в российские аэропорты из третьих стран вывозными рейсами.

«Этих граждан белорусская дипмиссия на собственных автомобилях доставляет из московских аэропортов до российско-белорусской границы. В частности, сегодня дипмиссия оказывает помощь в доставке на родину восьми белорусским гражданам», - сказал Семашко.

Россия закрыла границы, как только ВОЗ объявила о пандемии. О решении РФ стало известно 15 марта.

Александр Лукашенко возмутился таким решениям российских власте. Он заявил, что закрытие границы Россией не приведет к эффективной борьбе с вирусом, бороться нужно профессионально и точечно.

10 июня в МИД РФ заявили, что границу России с Беларусью откроют, как только пандемия коронавируса пойдет на спад.

 
 
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В России количество выздоровевших больше, чем заболевших, такая же ситуация и в Беларуси. Позитивная динамика позволяет надеяться, что к августу РФ откроет границы...
 
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