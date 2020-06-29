Семашко рассказал, когда Россия откроет границы с Беларусью

В России количество выздоровевших больше, чем заболевших, такая же ситуация и в Беларуси. Позитивная динамика позволяет надеяться, что к августу РФ откроет границы с Беларусью

Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко, передает БЕЛТА .

Он также рассказал, что российская сторона уже ослабила некоторые меры в отношении пересечения границ. Российские власти приняли распоряжение, в соответствии с которым вахтовики могут перемещаться через белорусско-российскую границу. В частности, по словам посла, этой возможностью уже воспользовались специалисты предприятия «Белоруснефть».

«И наоборот, на строительстве БелАЭС идет постоянная ротация кадров, и мы находим способы для того, чтобы они проходили карантин и попадали на станцию», - добавил посол.

В то же время, посольство Беларуси до сих пор занимается переправкой в Беларусь граждан, прибывающих в российские аэропорты из третьих стран вывозными рейсами.

«Этих граждан белорусская дипмиссия на собственных автомобилях доставляет из московских аэропортов до российско-белорусской границы. В частности, сегодня дипмиссия оказывает помощь в доставке на родину восьми белорусским гражданам», - сказал Семашко.

Россия закрыла границы, как только ВОЗ объявила о пандемии. О решении РФ стало известно 15 марта.

Александр Лукашенко возмутился таким решениям российских власте. Он заявил, что закрытие границы Россией не приведет к эффективной борьбе с вирусом, бороться нужно профессионально и точечно.