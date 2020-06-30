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Экстренное сообщение ВОЗ: COVID-19 ускоряется и смертельно опасен
30.06.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Пандемия коронавируса распространяется ускоренными темпами, хоть некоторые страны сделали все для его замедления.
Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, которого
По его словам, в некоторых государствах количество случаев возросло при открытии экономик и возвращении к социальной жизни. Уязвимыми для COVID-19 по-прежнему остается большинство людей.
«Тяжелая реальность заключается в том, что ситуация еще не завершилась», - подчеркнул глава ВОЗ.
Хотя многие страны предприняли беспрецедентные меры, чтобы замедлить распространение вируса и спасти жизни, но не смогли остановить его окончательно. В результате наблюдается новая волна COVID-19.
Тедрос Адханом Гебрейесус напомнил, что первая вспышка была зафиксирована полгода назад. Сегодня же число заражений достигло 10 миллионов, а количество смертей возросло до 500 тысяч.
Ранее глава ВОЗ заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии. Это связано с тем, что многим людям «надоело сидеть дома». Однако при этом вирус все еще быстро распространяется и остается смертельно опасным.
Согласно официальной статистике, по состоянию
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Пандемия коронавируса распространяется ускоренными темпами, хоть в некоторых странах ситуация улучшилась.
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