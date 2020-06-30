ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Экстренное сообщение ВОЗ: COVID-19 ускоряется и смертельно опасен

30.06.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Пандемия коронавируса распространяется ускоренными темпами, хоть некоторые страны сделали все для его замедления.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, в некоторых государствах количество случаев возросло при открытии экономик и возвращении к социальной жизни. Уязвимыми для COVID-19 по-прежнему остается большинство людей.

«Тяжелая реальность заключается в том, что ситуация еще не завершилась», - подчеркнул глава ВОЗ.

Хотя многие страны предприняли беспрецедентные меры, чтобы замедлить распространение вируса и спасти жизни, но не смогли остановить его окончательно. В результате наблюдается новая волна COVID-19.

Тедрос Адханом Гебрейесус напомнил, что первая вспышка была зафиксирована полгода назад. Сегодня же число заражений достигло 10 миллионов, а количество смертей возросло до 500 тысяч.

Ранее глава ВОЗ заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии. Это связано с тем, что многим людям «надоело сидеть дома». Однако при этом вирус все еще быстро распространяется и остается смертельно опасным.

Согласно официальной статистике, по состоянию на 29 июня количество положительных тестов в Беларуси достигло 61 тысячи 790. Однако многочисленные сообщения пользователей в соцсетях и СМИ  дают основание полагать, что ситуация в стране значительно сложнее.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пандемия коронавируса распространяется ускоренными темпами, хоть в некоторых странах ситуация улучшилась.
 
Новости дня
Новости
 
В Пинском районе утонул 12-летний мальчик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика