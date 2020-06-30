Экстренное сообщение ВОЗ: COVID-19 ускоряется и смертельно опасен

Пандемия коронавируса распространяется ускоренными темпами, хоть некоторые страны сделали все для его замедления.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, в некоторых государствах количество случаев возросло при открытии экономик и возвращении к социальной жизни. Уязвимыми для COVID-19 по-прежнему остается большинство людей.

«Тяжелая реальность заключается в том, что ситуация еще не завершилась», - подчеркнул глава ВОЗ.

Хотя многие страны предприняли беспрецедентные меры, чтобы замедлить распространение вируса и спасти жизни, но не смогли остановить его окончательно. В результате наблюдается новая волна COVID-19.

Тедрос Адханом Гебрейесус напомнил, что первая вспышка была зафиксирована полгода назад. Сегодня же число заражений достигло 10 миллионов, а количество смертей возросло до 500 тысяч.

Ранее глава ВОЗ заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии. Это связано с тем, что многим людям «надоело сидеть дома». Однако при этом вирус все еще быстро распространяется и остается смертельно опасным.