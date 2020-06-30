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На этой неделе некоторые учреждения здравоохранения в Кобринском районе начинают работу в обычном режиме

30.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

На этой неделе еще часть учреждений здравоохранения Минска, а также Брестской, Гомельской, Гродненской, Витебской, Минской и Могилевской областей начинают работу в обычном режиме, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

На этой неделе некоторые учреждения здравоохранения в Кобринском районе начинают работу в обычном режиме

Так, с 29 июня в Кобринском районе начала работу в штатном режиме Новоселковская участковая больница Кобринской ЦРБ.

Планируется, что с 1 июля вернутся к привычному режиму работы Кобринская больница, филиал «Детская больница» Кобринской центральной районной больницы.

Учитывая анализ заболеваемости по инфекции, вызванной COVID-19, в стране проводится поэтапное возвращение к обычной работе организаций здравоохранения, которые были перепрофилированы для оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией.
Некоторые медицинские учреждения области уже вернулись к оказанию медицинской помощи по профилю.

Так, еще в Брестской области с 29 июня полностью провели необходимые противоэпидемические мероприятия и вернулись к профильной работе в штатном режиме Барановичская детская городская больница, онкологический и наркологический диспансеры Барановичской центральной поликлиники, а также педиатрическое, терапевтическое, травматологическое отделения Столинской ЦРБ, хирургическое отделение Ганцевичской ЦРБ, терапевтическое, неврологическое и реабилитационное отделения филиала Белоозерская больница Березовской ЦРБ, Городищенская городская поселковая больница Барановичской центральной поликлиники.

С 29 июня начали работу в штатном режиме 11 отделений в стационарах: педиатрические отделения Ивацевичской ЦРБ, Ивановской ЦРБ, Каменецкой ЦРБ, Малоритской ЦРБ, травматологическое отделение Ивановской ЦРБ, хирургическое, гинекологическое, терапевтическое, неврологическое отделения Каменецкой ЦРБ, отделения медицинской реабилитации филиала «Больница «Молотковичи» Пинской центральной поликлиники. В этих отделениях уже проведены все дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия.

Также с 1 июля планируют возобновить работу в привычном режиме Пинский межрайонный родильный дом, Барановичский родильный дом, стационарное отделение филиала «Межрайонный кожно-венерологический диспансер» Пинской центральной поликлиники, отделение медицинской реабилитации филиала «Больница «Молотковичи» Пинской центральной больницы, хирургическое отделение Столинской больницы, отделение патологии беременности и хирургическое отделение Лунинецкой центральной районной больницы, неврологическое, хирургическое, гинекологические и терапевтические отделения Жабинковской центральной районной больницы. На этой неделе в данных учреждениях проводится санитарная обработка по типу заключительной дезинфекции.

Кроме того, планируется, что в период с 6 июля по 13 июля начнет работу детское отделение Ганцевичской центральной районной больницы, травматологическое отделение Березовской центральной районной больницы, родильное и хирургическое отделения Пружанской центральной районной больницы. В ближайшее время к обычному режиму работы вернется инфекционное отделение Барановичской городской больницы.

Служба новостей «КВ».
Фото из открытых источников.

 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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На этой неделе некоторые учреждения здравоохранения в Кобринском районе начинают работу в обычном режиме
 
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