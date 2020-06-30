В редакции «Свiслацкай газеты» состоялась встреча с председателем Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Иваном Эйсмонтом

Источник материала: Вороновская газета





В редакции «Свiслацкай газеты» состоялась встреча с республиканской информационной группой во главе с председателем Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Иваном Эйсмонтом, пишет «Свіслацкая газета».

В разговоре приняли участие председатель райисполкома Александр Версоцкий, директор телерадиокомпании «Гродно» Николай Мельяченко, начальник главного финансового управления Гродненского облисполкома Павел Ошурик.

Иван Эйсмонт в разговоре с журналистами затронул различные темы, среди которых электоральная кампания по выборам президента. Это проверка общества на прочность, возможность высказать свою гражданскую позицию и принять участие в определении пути развития страны. Однако некоторые участники предвыборной кампании ведут себя некорректно. Иван Михайлович считает, что все это делается для того, чтобы отвлечь от имеющихся проблем и посеять недоверие в обществе. Его всецело поддержали все участники встречи.

СОVID-19 поменял весь мир. Происходят изменения в экономике, в финансовой политике, во всех сферах деятельности. Государством все делается для стабилизации обстановки. Другие страны находятся не в лучшей ситуации, подчеркнул выступающий. В ходе разговора затронута тема коронавируса.поменял весь мир. Происходят изменения в экономике, в финансовой политике, во всех сферах деятельности. Государством все делается для стабилизации обстановки. Другие страны находятся не в лучшей ситуации, подчеркнул выступающий.

Иван Михайлович посоветовал свислочским журналистам давать слово простым гражданам на страницах газеты, а также дал рекомендации по привлечению рекламодателей.

Иван Эйсмонт возглавил Национальную государственную телерадиокомпанию в 2018 году. Сегодня Белтелерадиокомпания – это 7 телевизионных каналов и 5 каналов радио. Кроме того, Иван Михайлович ведет программу «Клуб редакторов». Награжден медалью Франциска Скорины.

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