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Коронавирус в Беларуси: опубликована статистика на 30 июня

30.06.2020 15:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус в Беларуси: опубликована статистика на 30 июня

Министерство здравоохранения Беларуси обнародовало свежие данные о ситуации с коронавирусом.

Так, по информации Минздрава, на 30 июня в республике выздоровели и выписаны из больниц 46 тысяч 54 пациента, у них ранее был подтвержден коронавирус.

Всего же в стране зарегистрированы 62 тысячи 118 человек с положительным результатом теста на COVID-19. Специалисты к этому моменту провели уже миллион 785 тестов.

За все время распространения инфекции на территории Беларуси скончались 392 пациента, с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.

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Министерство здравоохранения Беларуси обнародовало свежие данные о ситуации с коронавирусом. Так, по информации Минздрава, на 30 июня в республике выздоровели и...
 
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