Коронавирус в Беларуси: опубликована статистика на 30 июня

Источник материала: ОНТ

Министерство здравоохранения Беларуси обнародовало свежие данные о ситуации с коронавирусом.

Так, по информации Минздрава, на 30 июня в республике выздоровели и выписаны из больниц 46 тысяч 54 пациента, у них ранее был подтвержден коронавирус.

Всего же в стране зарегистрированы 62 тысячи 118 человек с положительным результатом теста на COVID-19. Специалисты к этому моменту провели уже миллион 785 тестов.

За все время распространения инфекции на территории Беларуси скончались 392 пациента, с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.

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