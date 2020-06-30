|
Новые данные по коронавирусу. Минздрав Беларуси опубликовал статистику за 30 июня
30.06.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На 30 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 46 054 пациента. У них ранее был диагностирован COVID-19.
По
Умерли 392 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На 30 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 46 054 пациента. У них ранее был диагностирован COVID-19. По информации Министерства здравоохранения,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)