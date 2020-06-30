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Новые данные по коронавирусу. Минздрав Беларуси опубликовал статистику за 30 июня

30.06.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На 30 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 46 054 пациента. У них ранее был диагностирован COVID-19.  

По информации Министерства здравоохранения, зарегистрированы 62 118 человек с положительным тестом на коронавирус.  

Всего сделано 1 миллион 785 тестов.   

Умерли 392 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.    

Первый в Беларуси модуль для бесконтактной сдачи анализа на коронавирус заработал Гродно (читать далее).   

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. На 30 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 46 054 пациента. У них ранее был диагностирован COVID-19.   По информации Министерства здравоохранения,...
 
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