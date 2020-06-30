Помогите Олегу Носко

Источник материала: Клiч Радзiмы

ПОМОГИТЕ СПАСТИ ПАРНЯ! 26196 ЕВРО НЕОБХОДИМО СОБРАТЬ ЗА 2 НЕДЕЛИ!

Олег Носко – 19-летний парень из аг. Дубовцы Волковысского района, который с 17 лет борется с агрессивной раковой опухолью кости – остеосаркомой. В борьбе за жизнь он уже лишился руки, плеча и лопатки. И вот наконец найдено лечение, которое убивает опухоль, и, по прогнозам, позволит Олегу забыть о болезни навсегда. Чтобы дать ему шанс на жизнь, до 2 половины июля необходимо собрать еще 26196 евро.

«Лучше жить без руки, чем умереть с рукою», – так решил молодой парень, который прошел долгий путь в борьбе с онкологией, и который не сдастся, несмотря ни на что!

После многочисленных курсов химиотерапии, которые перенес Олег с 2017 года, удаления руки, плеча и лопатки, многочисленных операций на легких, в сентябре 2019 года болезнь вернулась. Настоящий шанс на жизнь у Олега появился спустя пол года лечения, когда наконец был найден препарат, который убивает опухоль.

– 25 мая 2020 года на обследовании в клинике Vivantes (г.Берлин), где Олег проходит лечение, доктор увидел улучшения! Динамика была положительная. «Я очень рад за тебя», – вспоминает мама слова профессора. – «Твоя опухоль уменьшилась в 2 раза. Мы продолжаем бороться за твою жизнь». Так же профессор сказал, что если продолжить лечение, то к ноябрю месяцу есть шанс победить болезнь окончательно. Это наш шанс на жизнь!

Часть лечения, которое уже помогает Олегу, родители смогли оплатить из тех средств, которые оставались на благотворительных счетах, а также благодаря помощи немецкого фонда. Продолжить его необходимо во второй половине июля. Оно включает в себя химиотерапию и операцию по удалению остатков метастазов из лёгкого.

Сумма всего лечения составляет 38 691.19 Евро. За оставшиеся 2 недели необходимо собрать еще 26196 евро.

– Мы хотим обратиться ко всем неравнодушным людям с просьбой дать нашему сыну шанс на счастливое будущее. Он перенёс уже достаточно испытаний за свои 19 лет. Мы верим, что предложенное лечение – последний рывок Олега в светлое будущее без этого страшного диагноза – Онкология. ЭТО ШАНС ОЛЕГА НА ЖИЗНЬ! МЫ ПРОСИМ ВАС О ПОМОЩИ! БЕЗ ВАС НАМ НЕ СПРАВИТЬСЯ!

Обращение Центра

Первую капельницу с химией Олегу поставили не его семнадцатилетие. Этот день он никогда не забудет, как не забудет и день своего выздоровления, день, который может наступить только благодаря Вашей помощи!

И пусть у Олега нет руки, плеча и ключицы, у него есть шанс прожить долгую и счастливую жизнь, создать семью, подарить жизнь своим детям.

И этот шанс сейчас в руках каждого из нас!

До второй половины июля осталось 2 недели. Мы просим Вас помочь Олегу в его борьбе за жизнь! Выша помощь – его единственный шанс!

Помогите Олегу!

Вы можете поддержать Олега в борьбе с онкологией и помочь в оплате лечения в клинике Vivantes (г.Берлин), стоимостью 38691,19 евро (по курсу НБ РБ на 12.06.2020г. – 104489 бел. руб. 43 коп.), внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Носко Олегу:

Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/ .

Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

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Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!