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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Cirque du soleil грозит банкротство Канадская компания Cirque du soleil просит защитить ее от банкротства. В связи с пандемией коронавируса артистам пришлось приостановить работу над 44 постановками. И в...

Канадская компания Cirque du soleil просит защитить ее от банкротства. В связи с пандемией коронавируса артистам пришлось приостановить работу над 44 постановками. И в ближайшее время компания будет вынуждена сократить 3 с половиной тысячи сотрудников - а это 90 процентов штата. Долг компании оценивается в миллиард долларов. Чтобы спасти себя, Cirque du soleil попросила защиты кредиторов.