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Cirque du soleil грозит банкротство

30.06.2020 20:06 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Канадская компания Cirque du soleil  просит защитить ее от банкротства. В связи с пандемией коронавируса артистам пришлось приостановить работу над 44 постановками. И в ближайшее время компания будет вынуждена сократить 3 с половиной тысячи сотрудников - а это 90 процентов штата. Долг компании оценивается в миллиард долларов. Чтобы спасти себя, Cirque du soleil попросила защиты кредиторов. 
 
 
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Канадская компания Cirque du soleil  просит защитить ее от банкротства. В связи с пандемией коронавируса артистам пришлось приостановить работу над 44 постановками. И в...
 
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