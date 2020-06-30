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Cirque du soleil грозит банкротство
30.06.2020 20:06 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTКанадская компания Cirque du soleil просит защитить ее от банкротства. В связи с пандемией коронавируса артистам пришлось приостановить работу над 44 постановками. И в ближайшее время компания будет вынуждена сократить 3 с половиной тысячи сотрудников - а это 90 процентов штата. Долг компании оценивается в миллиард долларов. Чтобы спасти себя, Cirque du soleil попросила защиты кредиторов.
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Канадская компания Cirque du soleil просит защитить ее от банкротства. В связи с пандемией коронавируса артистам пришлось приостановить работу над 44 постановками. И в...
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