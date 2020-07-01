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Риск заразиться COVID-19 и тяжесть протекания болезни зависят от генетической предрасположенности

01.07.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Риск заразиться COVID-19 и тяжесть протекания болезни зависят от генетической предрасположенности

Возможность заболевания коронавирусом и то, насколько тяжело болезнь протекает, зависят от индивидуальной генетической предрасположенности. Об этом рассказал профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов.

Ученый объяснил, почему у разных людей заболевание коронавирусом протекает по-разному.

«Почему одни заражаются, болеют тяжело, а другие – нет? Одно из объяснений – индивидуальные генетические особенности человека, в том числе определяющие работу определенных ферментов, в частности ангиотензин превращающего фермента. Около 90% заболеваний человека имеют генетическую природу, в большей или меньшей степени, в том числе предрасположенность к инфекционным заболеваниям, в данном случае к коронавирусу. Одни к нему более чувствительны, другие менее, и течение заболевания тоже определяется генетическими факторами», – объяснил Михаил Чурносов.

По его словам, уже выяснилось, что наиболее подвержены заражению COVID-19 люди со второй группой крови.

«В данном случае группа крови является генетическим маркером рядом расположенных генов, которые определяют реакции организма на различные внешнесредовые объекты. Фактором, предрасполагающим к очень тяжелому течению заболевания из-за заражения коронавирусом, является и наличие тяжелой соматической патологии: сахарного диабета, ожирения и так далее – заболеваний, также имеющих генетическую природу. Сегодня уже звучат факты, что рецепторы ангиотензинпревращающего фермента, которые определяют предрасположенность к поражению коронавирусом, вовлечены и в развитие ожирения, гипертонической болезни, сахарного диабета», – объяснил ученый.

При этом профессор не исключает, что в будущем в лаборатории молекулярной генетики человека в НИУ БелГУ будут проводиться исследования генетической предрасположенности к заражению COVID-19.



Фото: Orna Wachman, Pixabay

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Возможность заболевания коронавирусом и то, насколько тяжело болезнь протекает, зависят от индивидуальной генетической предрасположенности. Об...
 
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