С 1 июля ЕС разрешил въезд гражданам 14 стран. Почему в этом списке нет нас и когда мы там появимся?

Источник материала: Виртуальный Брест

Произошло долгожданное: с 1 июля Евросоюз разрешил въезд гражданам из 14 стран. Рассказываем очевидный спойлер — Беларуси в списке нет. И кажется, в ближайшее время ждать таких новостей не придется. Даже несмотря на то, что с 1 июля стоимость шенгенской визы для белорусов снижается до 35 евро. Разбираемся, почему в числе счастливчиков все-таки оказались не мы.





Начнем по порядку. Граждане каких стран уже могут паковать чемоданы?

Первоначально список «безопасных» стран состоял из 54 кандидатур и включал в том числе Украину. Но в итоговом варианте их осталось только 14. Вот и они: Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония.

Евросоюз готов отнести к их числу и Китай, если его правительство пойдет навстречу и взаимно разрешит посещение гражданам Евросоюза.

В список не вошли США, Бразилия и Россия, которые лидируют среди других стран по числу выявленных случаев коронавируса .





Понятно. А как ЕС определяет, для каких стран открывать границы?

При составлении списка стран, граждане которых могут посещать Европейский союз после 1 июля, комиссия рекомендовала следующие критерии отбора:

1) число новых случаев коронавируса за последние 14 дней в расчете на 100 тысяч жителей должно быть близко к среднему показателю по ЕС или ниже;

2) в стране должна наблюдаться устойчивая или снижающаяся тенденция появления новых случаев по сравнению с предыдущими 14 днями;

3) стоит ориентироваться на общий уровень борьбы с коронавирусом: тестирование, эпиднадзор, отслеживание контактов, лечение, отчетность и надежность статистики.

«Безопасный» список будет пересматриваться каждые две недели и корректироваться в зависимости от последних событий, связанных с коронавирусом.





Давайте о главном. Когда в Евросоюз попадем мы?

Нас волнует один вопрос: почему в этом списке нет Беларуси? Причина в следующем: сложная ситуация с коронавирусом и высокий уровень заболеваемости. Понятно, мы все желаем поскорее увидеть «зеленый» свет. Однако для этого Беларуси нужно соответствовать четкому критерию ЕС: 16 случаев заболевания на каждые 100 тысяч населения за последние две недели.

В нашей стране дела пока обстоят по-другому: по такой схеме за последние 14 дней мы получаем 71 случай заболевания на 100 тысяч человек.

Через сколько мы сможем приблизиться к желаемому показателю 16? По нашим грубым расчетам, за эти две недели темпы снижения составили 336 случаев. Смоделируем идеальную ситуацию. Если темпы заражения и снижения меняться не будут, в среднем нам понадобится 30 недель, чтобы достигнуть европейского результата.

Стараемся не грустить: по крайней мере, у нас всегда есть Минское море.





Что насчет путешествий внутри Евросоюза?

Для граждан ЕС, которые путешествуют внутри блока, пограничный контроль отменен. Что касается британских путешественников, правила для них рассматриваются отдельно в ходе переговоров по «брекситу». До окончания переходного периода к британцам будет применяться такой же режим обращения, как и к гражданам ЕС. В это время граждане Великобритании и члены их семей освобождаются от временного ограничения на поездки.