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Больница скорой помощи в Минске возвращается к обычному режиму работы
01.07.2020 15:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТМинске возвращается к обычному режиму работы" class="one-news__figure-img">
Больница скорой медицинской помощи в Минске возвращается к прежнему режиму.
Сюда уже не госпитализируют пациентов с COVID-19, а врачи могут перейти к своей обычной работе. Это связано с тем, что Беларусь находится на плато по коронавирусной инфекции, необходимости в таком количестве коек, которое создано в стране, уже нет.
К прежней работе ранее начал возвращаться и столичный онкодиспансер, где на время пандемии два корпуса были инфекционными. В течение недели они полностью вернутся к своим обычным делам.
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Больница скорой медицинской помощи в Минске возвращается к прежнему режиму. Сюда уже не госпитализируют пациентов с COVID-19, а врачи могут перейти к своей обычной...
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