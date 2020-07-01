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На сегодня выздоровели и выписаны 47 553 пациента с подтвержденным ранее коронавирусом

01.07.2020 15:52 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Статистику по COVID  в Беларуси опубликовал Минздрав. На сегодня выздоровели и выписаны 47 553 пациента с подтвержденным ранее коронавирусом. Всего зарегистрированы 62 424 человека с положительным тестом на COVID-19. Проведен 1 миллион 13 тысяч тестов. За весь период распространения инфекции умерли 398 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной  COVID-инфекцией.
 
 
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Статистику по COVID  в Беларуси опубликовал Минздрав. На сегодня выздоровели и выписаны 47 553 пациента с подтвержденным ранее коронавирусом. Всего зарегистрированы 62...
 
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