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Беларус доказал, что за день от коронавируса умерло больше людей, чем говорил Минздрав

01.07.2020 15:54 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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68-летний отец гомельчанина Евгения Яковенко умер 23 мая. В свидетельстве о смерти мужчины, который болел коронавирусом, написали, что он скончался от рака. Сын заподозрил неладное – и в итоге спустя месяц добился, чтобы в документах причиной смерти назвали именно ковид, передает «Свобода».

По словам Евгения, его отца положили в онкологический диспансер для планового лечения. Там он, считает парень, и заразился инфекцией. Затем у Яковенко-старшего началась пневмония. Три недели мужчину лечили от вируса в разных больницах, а 23 мая его не стало. Медики заявили, что к смерти привела онкология (образование в легких), но Евгений не поверил.

Он потребовал провести вскрытие. Парень вспоминает, что начмед настойчиво его отговаривал. Мол, все и так очевидно – рак. «Но с онкологией он мог жить еще годы, месяцы – но не три недели. Коронавирус убил его», – комментирует Евгений. Он возмутился, когда увидел, что во врачебной справке, выданной по факту гибели отца, коронавирус упомянули лишь среди прочих обстоятельств смерти, напрямую не связанных с причиной летального исхода.

Евгению удалось настоять на том, чтобы вскрытие все-таки осуществили, а свидетельство о смерти сочли предварительным, а не окончательным. Парню всего-навсего хотелось справедливости. И вот 30 июня гомельчанин получил новое, финальное свидетельство, где говорится, его отец умер от «ОРДС» (острый респираторный дистресс-синдром), «вирусной пневмонии», «коронавируса».

Молодой человек убежден, что если пациент скончался от ковида, а родным сообщают, что от онкологии, – это «издевательство». «И способ скрыть статистику, – добавляет он. – Теперь я знаю, что 23 мая по меньшей мере еще на человека больше умерло от коронавируса, чем это было по официальной статистике [в тот день Минздрав признал 194 смерти от ковида – плюс четыре с 22 мая]. В конце концов, мой папа не попал в эту статистику тогда».

 
 
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68-летний отец гомельчанина Евгения Яковенко умер 23 мая. В свидетельстве о смерти мужчины, который болел коронавирусом, написали, что он скончался от рака. Сын...
 
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