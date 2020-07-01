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В США рост числа заболевших COVID-19 после волны протестов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США рост числа заболевших COVID-19 после волны протестов До сих пор не стихают протесты против расизма и полицейского произвола в США. Полиция Портленда была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона толпы. В...

До сих пор не стихают протесты против расизма и полицейского произвола в США. Полиция Портленда была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона толпы.При этом в Штатах число новых случаев заражения COVID-19 за сутки может вскоре превысить 100 тысяч. Такими опасениями решил поделиться главный эксперт рабочей группы по борьбе с распространением коронавируса в стране Энтони Фаучи. Резкий рост числа инфицированных наметился в июне после начала массовых акций протеста. О том, чтобы прекратить митинги, похоже, речи пока не идет.