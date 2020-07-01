В Беларуси перенесены сроки вступительной кампании.

18 июня стало известно, что в Беларуси будут перенесены сроки вступительной кампании. В нашей стране объявили новые даты приема документов от абитуриентов. С 25 по 31 июля все желающие получать высшее образование в вузах Беларуси смогут подать свои заявления.

Об этом заявило Министерство образования на Национальном правовом интернет-портале. Внесение изменений в сроки подачи документов было опубликовано в постановлении №105 от 3 июня 2020 года.



Чтобы обучаться на платной основе или за счет государства, необходимо будет обратиться с документами на неделю позже, чем было запланировано ранее, а вступительные экзамены сдать через две недели.



Перенос стал возможным из-за пандемии коронавируса, которая продолжает распространяться по Беларуси и другим странам. Ранее по тем же причинам было перенесено проведение централизованного тестирования.

