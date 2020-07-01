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В Беларуси перенесены сроки вступительной кампании.
01.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
19 июня 2020 15:52 1560
В Беларуси перенесены сроки вступительной кампании.
18 июня стало известно, что в Беларуси будут перенесены сроки вступительной кампании. В нашей стране объявили новые даты приема документов от абитуриентов. С 25 по 31 июля все желающие получать высшее образование в вузах Беларуси смогут подать свои заявления.
Об этом заявило Министерство образования на Национальном правовом интернет-портале. Внесение изменений в сроки подачи документов было опубликовано в постановлении №105 от 3 июня 2020 года.
Выпускные экзамены состоялись с 1 по 9 июня, а самоизолировавшихся школьников от них освободили. В школах пришлось отменить выпускные вечера, однако вручение аттестатов все же состоялось.
Источник:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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19 июня 2020 15:52 1560 В Беларуси перенесены сроки вступительной кампании. ...
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