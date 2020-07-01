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В Беларуси перенесены сроки вступительной кампании.

01.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

19 июня 2020 15:52 1560

В Беларуси перенесены сроки вступительной кампании.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: POGOVORIM . BY

18 июня стало известно, что в Беларуси будут перенесены сроки вступительной кампании. В нашей стране объявили новые даты приема документов от абитуриентов. С 25 по 31 июля все желающие получать высшее образование в вузах Беларуси смогут подать свои заявления.

Об этом заявило Министерство образования на Национальном правовом интернет-портале. Внесение изменений в сроки подачи документов было опубликовано в постановлении №105 от 3 июня 2020 года.

Чтобы обучаться на платной основе или за счет государства, необходимо будет обратиться с документами на неделю позже, чем было запланировано ранее, а вступительные экзамены сдать через две недели.

Перенос стал возможным из-за пандемии коронавируса, которая продолжает распространяться по Беларуси и другим странам. Ранее по тем же причинам было перенесено проведение централизованного тестирования.

Выпускные экзамены состоялись с 1 по 9 июня, а самоизолировавшихся школьников от них освободили. В школах пришлось отменить выпускные вечера, однако вручение аттестатов все же состоялось.

Источник: POGOVORIM . BY.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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19 июня 2020 15:52 1560 В Беларуси перенесены сроки вступительной кампании. ...
 
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