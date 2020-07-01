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Аэропорты Литвы в июле возобновляют полеты по 70 направлениям

01.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Аэропорты Литвы в июле возобновляют полеты по 70 направлениям

Аэропорты Литвы возобновляют рейсы по 70 направлениям, сообщает издание The Baltic Course.

«Июль, как и прогнозировали, начинается очень активно. Уже сегодня возвращается очень много летных направлений и авиакомпаний, которые были в наших аэропортах до карантина», — отметил представитель литовской компании-оператора аэропортов Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас.

В июле возобновляются рейсы в Варшаву, Хельсинки, Брюссель, Вену. В ближайшее время из Вильнюсского аэропорта начнутся чартерные полеты в Грецию и Болгарию.

Литовское воздушное пространство из-за пандемии коронавируса и объявленного в стране общенационального карантина, который действовал с 16 марта по 17 июня, было закрыто с 4 апреля. Первые регулярные авиарейсы были возобновлены в середине мая.

https://www.belta.by/

 
 
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Аэропорты Литвы возобновляют рейсы по 70 направлениям, сообщает издание The Baltic Course. «Июль, как и прогнозировали, начинается очень активно. Уже сегодня возвращается...
 
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