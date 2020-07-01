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Чартеры в Тунис снова отложили - до 16 июля

01.07.2020 18:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начало полетов из Беларуси в Тунис вновь отодвигается — до 16 июля, сообщает Республиканский союз туристических организаций на своем сайте.

Первоначально планировалось возобновить чартеры с 28 июня, затем с 5 июля. Теперь новая дата — 16 июля. Корректировки в полетной программе связаны с тем, что власти Туниса каждую неделю обновляют списки государств, гражданам которых разрешен въезд в страну без тестов на коронавирус.

Операторы рассчитывают, что вскоре и Беларусь, вслед за другими странами, появится в «зеленом списке». Также важно, чтобы к началу полетной программы была отменена обязательная самоизоляция по возвращении из Туниса. На сегодняшний момент 14-дневный карантин еще актуален, но РСТО написал соответствующее письмо в Минздрав и ждет положительного решения.

Тунис открылся для зарубежных путешественников с 27 июня. Власти страны разработали несколько вариантов въезда — с тестами и без.

Напомним, ранее сдвинули сроки полетов чартеров из Беларуси в Черногорию — на 10 июля. С 1 июля начали летать чартерные рейсы из Минска в Анталию. Чартеры в Египет запланированы на 2 июля. ОАЭ должны открыться с 7 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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Начало полетов из Беларуси в Тунис вновь отодвигается - до 16 июля.
 
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