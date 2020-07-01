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Чартеры в Тунис снова отложили - до 16 июля
01.07.2020 18:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начало полетов из Беларуси в Тунис вновь отодвигается — до 16 июля, сообщает Республиканский союз туристических организаций на своем
Первоначально
Операторы рассчитывают, что вскоре и Беларусь, вслед за другими странами, появится в «зеленом списке». Также важно, чтобы к началу полетной программы была отменена обязательная самоизоляция по возвращении из Туниса. На сегодняшний момент 14-дневный карантин еще актуален, но РСТО написал соответствующее письмо в Минздрав и ждет положительного решения.
Тунис открылся для зарубежных путешественников с 27 июня. Власти страны разработали несколько вариантов въезда — с тестами и без.
Напомним, ранее
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Начало полетов из Беларуси в Тунис вновь отодвигается - до 16 июля.
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