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Анонс мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь и 76-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков

02.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Анонс мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь и 76-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков2 июня 14.00     Открытие выставки творческих работ П.Костюкевича «Тропинками детства» и детских работ учащихся ГУО «Шарковщинская детская школа искусств» «75-летию Великой Победы посвящается» (районный Центр ремесел)

Акция «Вышиванка». Поздравление молодых семей от РК ОО «БРСМ»

3 июля 10.00     Торжественный митинг с возложением венков и цветов к захоронению на пл.Ленина в г.п. Шарковщина

3 июля 19.00     Праздничный концерт «Радзіме дарагой прысвячаецца» (летняя сцена ГУК «Шарковщинский районный Центр культуры»)

3 июля 21.00     Акция «Споем гимн вместе»

4 июля 8.00       Велопробег «Шляхамі мужнасці і гераізму». Начало велопробега от УК «Художественно-этнографический музей имени Я.Н. Дроздовича» в аг.Германовичи.

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