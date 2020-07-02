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Анонс мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь и 76-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков
02.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
2 июня 14.00 Открытие выставки творческих работ П.Костюкевича «Тропинками детства» и детских работ учащихся ГУО «Шарковщинская детская школа искусств» «75-летию Великой Победы посвящается» (районный Центр ремесел)
Акция «Вышиванка». Поздравление молодых семей от РК ОО «БРСМ»
3 июля 10.00 Торжественный митинг с возложением венков и цветов к захоронению на пл.Ленина в г.п. Шарковщина
3 июля 19.00 Праздничный концерт «Радзіме дарагой прысвячаецца» (летняя сцена ГУК «Шарковщинский районный Центр культуры»)
3 июля 21.00 Акция «Споем гимн вместе»
4 июля 8.00 Велопробег «Шляхамі мужнасці і гераізму». Начало велопробега от УК «Художественно-этнографический музей имени Я.Н. Дроздовича» в аг.Германовичи.
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