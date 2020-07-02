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Гендиректор ВОЗ сообщил, что в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса

02.07.2020 07:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Разработка 141 вакцин от нового коронавируса ведется на данный момент во всем мире, некоторых ученых могут отделять считанные месяцы от успеха. Об этом говорится в статье генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса, опубликованной в среду в газете The Washington Post.


Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото: Reuters

«США были важнейшим партнером ВОЗ с момента создания организации в 1948 году. Мы вместе работали над тем, чтобы улучшить жизнь миллионов людей по всему миру, — отмечается в публикации. — Если США вернутся к этой жизненно важной работе, то мы не должны мыслить в рамках того, кто пострадает или что будет потеряно. Поскольку последствия затронут всех». По его мнению, пандемия коронавируса показала, как международное сообщество нуждается в сотрудничестве для решения кризиса здравоохранения. «Мы не только далеки от ликвидации рисков, которые представляет этот коварный вирус, но большинство людей по-прежнему подвержены инфекции».

Гендиректор ВОЗ отметил, что разработка вакцины началась сразу же, как только информация о вирусе появилась в сети. «Сейчас разрабатывается 141 вакцина. Лидеры [среди разработчиков] могут быть в месяцах от успеха. Конечно, гарантии полной защиты нет, но мы надеемся на это», — добавил он.

Гебрейесус выразил тревогу, что мир остается крайне незащищенным перед будущими угрозами в сфере здравоохранения. Гендиректор пояснил, что идет борьба с менее заметной пандемией устойчивости к противомикробным препаратам.

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала администрация США. При этом американский лидер в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.

 
 
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Разработка 141 вакцин от нового коронавируса ведется на данный момент во всем мире, некоторых ученых могут отделять считанные месяцы от успеха. Об этом говорится в...
 
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