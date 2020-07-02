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В брестском «Динамо» вспышка коронавируса. Клуб хотел перенести матч со «Смолевичами», но АБФФ отказала
02.07.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, в брестском «Динамо» вспышка коронавируса. Заражены не менее трех футболистов, который выходили в составе на матч с
Известно, что обнаружен коронавирус также у некоторых работников клуба.
Также отметим, что в заявке на игру с «Неманом» отсутствовали Юзепчук и Павлюченко.
В пресс-службе брестского «Динамо» отказались комментировать ситуацию, заверив, что на все вопросы после игры со «Смолевичами» (3 июля) ответит главный тренер
По информации источников, знакомых с ситуацией, «Динамо» запрашивало перенос
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В брестском «Динамо» вспышка коронавируса. Клуб хотел перенести матч со «Смолевичами», но АБФФ отказала
Как стало известно Tribuna.com, в брестском «Динамо» вспышка коронавируса.
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