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В брестском «Динамо» вспышка коронавируса. Клуб хотел перенести матч со «Смолевичами», но АБФФ отказала

02.07.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, в брестском «Динамо» вспышка коронавируса. Заражены не менее трех футболистов, который выходили в составе на матч с «Неманом». Среди них – Александр Нойок и Денис Лаптев.

Известно, что обнаружен коронавирус также у некоторых работников клуба.

Также отметим, что в заявке на игру с «Неманом» отсутствовали Юзепчук и Павлюченко.

В пресс-службе брестского «Динамо» отказались комментировать ситуацию, заверив, что на все вопросы после игры со «Смолевичами» (3 июля) ответит главный тренер Сергей Ковальчук.

По информации источников, знакомых с ситуацией, «Динамо» запрашивало перенос матча, однако АБФФ отказала. Генеральный секретарь АБФФ Сергей Жардецкий пока на звонки Tribuna.com не отвечает.

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