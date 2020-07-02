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Хроника противостояния: коронавирус в странах СНГ отступать не спешит
02.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса. Сегодня тест первого президента Казахстана показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Назарбаев продолжит работу дистанционно. О ситуации с коронавирусом в странах Содружества – в материале «МИР 24».
В Казахстане закроют торговые центры и салоны красоты. Из-за роста количества заболевших в республике вновь вводят жесткий карантин. Пока – с 5 по 20 июля. Под запрет попадут все массовые мероприятия, закроются торговые центры, салоны красоты, рынки, музеи и библиотеки. Аптеки и продуктовые магазины продолжат работу в прежнем режиме. Авиа- и железнодорожное сообщение сохранится. За прошедшие сутки в республике выявили 1,5 тысячи зараженных коронавирусом. Накануне глава республики Касым-Жомарт Токаев сообщил, что при необходимости двухнедельный карантин могут продлить.
В Армении изготовили первые образцы новых тестов. Разработка принадлежит Институту молекулярной биологии Национальной академии наук. Ученые планируют производить около 2,5 тысячи тестов ежедневно. Первые образцы уже готовы, их протестируют в ближайшие дни. По словам директора института Арсена Аракеляна, у новых тестов высокая чувствительность. Они могут выявить COVID-19 даже при его низкой концентрации.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице Кыргызстана сегодня начали действовать новые ограничения. Общественный транспорт теперь ходит только в будни с 7 и до 10 утра и вечером с 17 до 21. Городские власти вновь запретили работу супермаркетов, торговых центров, кафе и ресторанов в ночное время суток. Организациям и торговым точкам, которые будут нарушать запрет, мэрия отключит воду и свет. Милицейские патрули в Бишкеке следят за тем, чтобы граждане, гуляющие в парках, на бульварах и площадях, соблюдали социальную дистанцию и носили маски. За последние сутки в Кыргызстане выявили 526 новых случаев заражения коронавирусом. Это очередной антирекорд по числу больных.
Сегодня с улиц и проспектов Баку убрали специальные полицейские посты. Их оставили только на въезде и выезде из города. Таким образом власти столицы хотят решить проблему многокилометровых пробок. Особый карантинный режим продолжает действовать в столице и ряде районов Азербайджана. Пешие полицейские патрули следят за тем, как жители соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. В Азербайджане вдвое увеличили штрафы за нарушение масочного режима. Соответствующий закон сегодня опубликовали на сайте главы государства. Теперь за прогулку без маски в общественном месте придется заплатить почти 60 долларов.
Правительство Таджикистана организует чартерный рейс для возвращения граждан из Европы и США. Вылет состоится 8 июля из Франкфурта-на-Майне. Оттуда частная авикомпания доставит людей в Душанбе. Заявку на регистрацию граждане Таджикистана могут подать в дипломатических представительствах и посольствах. За период с 25 по 30 июня только из России на родину вернулись 642 таджикистанца.
В Беларуси выявили нарушения при производстве и продаже антисептиков. По данным Министерства антинопольного регулирования, в ряде аптек наценки достигали 200%. Накручивали цены и некоторые производители масок. В итоге нарушители получили серьезные штрафы. Так, одна из аптек вернет в бюджет почти 20 тысяч долларов. В апреле были введены и ограничения по надбавкам на дезинфицирующие средства и маски. Предельная наценка к отпускной цене установлена в размере 15%.
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Из-за роста количества заболевших в республике вновь вводят жесткий карантин. Пока – с 5 по 20 июля.
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