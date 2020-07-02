Хроника противостояния: коронавирус в странах СНГ отступать не спешит

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса. Сегодня тест первого президента Казахстана показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Назарбаев продолжит работу дистанционно. О ситуации с коронавирусом в странах Содружества – в материале «МИР 24».

В Казахстане закроют торговые центры и салоны красоты. Из-за роста количества заболевших в республике вновь вводят жесткий карантин. Пока – с 5 по 20 июля. Под запрет попадут все массовые мероприятия, закроются торговые центры, салоны красоты, рынки, музеи и библиотеки. Аптеки и продуктовые магазины продолжат работу в прежнем режиме. Авиа- и железнодорожное сообщение сохранится. За прошедшие сутки в республике выявили 1,5 тысячи зараженных коронавирусом. Накануне глава республики Касым-Жомарт Токаев сообщил, что при необходимости двухнедельный карантин могут продлить.

«Был вариант сделать 4-недельный карантин, но мы выбрали этот путь. Все знают, что инкубационный период длится две недели. Поэтому срок показался нам оптимальным. Дальше будем смотреть по ситуации. Если не будет роста заболевших, продлевать не будем. За нарушения карантина будем привлекать к административной ответственности», – сказал заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов.

В Армении изготовили первые образцы новых тестов. Разработка принадлежит Институту молекулярной биологии Национальной академии наук. Ученые планируют производить около 2,5 тысячи тестов ежедневно. Первые образцы уже готовы, их протестируют в ближайшие дни. По словам директора института Арсена Аракеляна, у новых тестов высокая чувствительность. Они могут выявить COVID-19 даже при его низкой концентрации.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице Кыргызстана сегодня начали действовать новые ограничения. Общественный транспорт теперь ходит только в будни с 7 и до 10 утра и вечером с 17 до 21. Городские власти вновь запретили работу супермаркетов, торговых центров, кафе и ресторанов в ночное время суток. Организациям и торговым точкам, которые будут нарушать запрет, мэрия отключит воду и свет. Милицейские патрули в Бишкеке следят за тем, чтобы граждане, гуляющие в парках, на бульварах и площадях, соблюдали социальную дистанцию и носили маски. За последние сутки в Кыргызстане выявили 526 новых случаев заражения коронавирусом. Это очередной антирекорд по числу больных.

Сегодня с улиц и проспектов Баку убрали специальные полицейские посты. Их оставили только на въезде и выезде из города. Таким образом власти столицы хотят решить проблему многокилометровых пробок. Особый карантинный режим продолжает действовать в столице и ряде районов Азербайджана. Пешие полицейские патрули следят за тем, как жители соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. В Азербайджане вдвое увеличили штрафы за нарушение масочного режима. Соответствующий закон сегодня опубликовали на сайте главы государства. Теперь за прогулку без маски в общественном месте придется заплатить почти 60 долларов.

Правительство Таджикистана организует чартерный рейс для возвращения граждан из Европы и США. Вылет состоится 8 июля из Франкфурта-на-Майне. Оттуда частная авикомпания доставит людей в Душанбе. Заявку на регистрацию граждане Таджикистана могут подать в дипломатических представительствах и посольствах. За период с 25 по 30 июня только из России на родину вернулись 642 таджикистанца.

В Беларуси выявили нарушения при производстве и продаже антисептиков. По данным Министерства антинопольного регулирования, в ряде аптек наценки достигали 200%. Накручивали цены и некоторые производители масок. В итоге нарушители получили серьезные штрафы. Так, одна из аптек вернет в бюджет почти 20 тысяч долларов. В апреле были введены и ограничения по надбавкам на дезинфицирующие средства и маски. Предельная наценка к отпускной цене установлена в размере 15%.