В Ляховичском районе после реставрации вновь зазвучал старинный орган

Источник материала: Виртуальный Брест

В костеле Святых Апостолов Петра и Павла, расположенном в деревне Медведичи Ляховичского района, после реставрации вновь зазвучал старинный орган.





Орган в Петропавловском костеле появился более ста лет назад, в далеком 1912 году. Он был специально спроектирован для этого храма и изготовлен в виленской мастерской Петра Войцеховича. За более чем столетие своего существования музыкальный инструмент смог пережить Первую мировую войну, во время которой линия фронта проходила в нескольких километрах от Медведичей, и Великую Отечественную войну, когда костел подвергся обстрелу.

Период воинствующего атеизма также не нанес серьезного урона инструменту – благодаря местным прихожанам и духовенству храм не был закрыт и в нем продолжались богослужения, сопровождаемые органной музыкой. Одним из тех, кто приложил для этого свои усилия, был Антоний Демьянко, нынешний епископ Пинской римско-католической епархии, который в 1970-е годы исполнял в Медведичском костеле обязанности органиста.





Однако прошедшие годы все же сказались на состоянии инструмента, и его звучание ухудшилось. Поэтому прошлым летом после проведения в Медведичах концерта духовной музыки Ляховичский райисполком выступил с идеей восстановления органа. Эта инициатива нашла поддержку со стороны прихожан и местного хозяйства СПК «Ляховичский», подключившихся к совместному благородному делу возрождения культурного наследия родного края.

Большие усилия для восстановления органа приложил и известный белорусский специалист, автор энциклопедии «Органы Беларуси» и соучредитель Международного фестиваля органной музыки в Пинске Александр Бурделев, ставший научным руководителем этой реставрации.

– Восстанавливали орган по выходным дням на протяжении десяти месяцев, – рассказал Александр Бурделев корреспонденту Zarya.by на завершающем этапе работ. – За это время инструмент был изучен досконально, поэтому с уверенностью могу говорить о том, что для нашей страны он во многом уникален. Орган сохранился практически в аутентичном состоянии и с минимумом повреждений – таких инструментов осталось буквально единицы. Кроме того – это один из крупнейших органов эпохи романтизма в Беларуси.





И действительно, размеры инструмента впечатляют: он размещается на двух этажах костела, имеет почти тысячу металлических и деревянных труб, размер которых колеблется от нескольких сантиметров до пяти метров, 17 регистров, два мануала – клавиатур для игры руками и педальную клавиатуру.

По словам специалиста, за эти десять месяцев пришлось проделать серьезный объем работы, чтобы орган опять зазвучал в полный голос. Были почищены и отремонтированы все испорченные механизмы, а вместо специального колеса для ручного нагнетания воздуха установили бесшумный электродвигатель для органов.

Особое внимание было уделено регулировке труб – так как даже их незначительное геометрическое отклонение приводит к тому, что они начинают звучать не так, как надо. Кстати, наиболее важные трубы инструмента изготовлены из специального и дорогого органного металла – на то, чтобы добиться качественного звучания органа, прихожане средств в свое время не пожалели.

– Органы тех времен, даже сделанные одним человеком, были уникальны и по звучанию отличались друг от друга. У Петра Войцеховича был свой мастерский почерк. Он скрупулезно подбирал звук регистров для всех своих инструментов и проектировал их под конкретные костелы. В Медведичах ему удалось добиться гармоничного сочетания большого органа и хорошей акустики храма. Здесь звук окутывает вас буквально со всех сторон и романтические произведения звучат особенно проникновенно, – подчеркивал Александр Бурделев.









Чтобы убедиться в этом, предоставилась хорошая возможность во время организованного при совместном участии Ляховичского райисполкома и Пинской епархии концерта органной музыки, прошедшего в минувшую субботу, 27 июня, накануне католического праздника Святых Апостолов Петра и Павла.

Правда, изначально презентация обновленного инструмента планировалась в формате международного фестиваля, участие в котором подтвердили известные органисты из Беларуси, России, Польши, Германии и Нидерландов. Но из-за пандемии коронавируса фестиваль пришлось отменить.

Сложившаяся ситуация наложила свой отпечаток и на прошедший концерт, который был организован с учетом противоэпидемиологических рекомендаций. Если в прошлом году аналогичный концерт собрал в старинном храме сотни людей – прихожан костела и его гостей, то теперь количество присутствующих ограничивалось лишь пару десятками человек.

В числе гостей мероприятия было и руководство района во главе с председателем райисполкома Александром Каминским, а также сотрудник главного управления идеологической работы Администрации Президента Александр Конойко и канцлер Пинской епархии ксендз Андрей Рылко.

Тем не менее, несмотря на небольшое количество зрителей, концерт прошел на высоком уровне. После обряда освящения обновленного органа, который провел настоятель Петропавловского костела ксендз Винцент Севрюк, под сводами храма зазвучали барочные прелюдии и фугетты Иоганна Себастьяна Баха, романтические произведения Макса Регера и современного белорусского композитора Константина Яськова.





Прекрасную часовую концертную программу органной музыки исполнили народный артист Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь профессор Игорь Оловников, член Белорусского союза композиторов Ольга Подгайская, руководитель хора «Голос души» и органистка минского костела Святых Симеона и Елены Каллиника Медведева, органный мастер Александр Бурделев и аккомпанировавшая им лауреат национальных и международных конкурсов скрипачка Оксана Герасименок.

После концерта Игорь Оловников поделился своими впечатлениями от игры на восстановленном органе:

– Мне было очень приятно сыграть на этом замечательном инструменте, который отремонтировал наш белорусский органный мастер Александр Бурделев. Этот орган отличает большой выбор регистров основного тона, а самые разнообразные трубы, отличающиеся по материалу, форме и конструкции, дают инструменту богатое звучание. Так что на нем можно не только играть во время богослужений, но и давать полноценные концерты.





В свою очередь, председатель Ляховичского райсовета депутатов Леонид Колбаса отметил, что восстановление органа играет важную роль в деле сохранения местного духовного и культурного наследия, его популяризации и увеличении туристического потенциала района:

– Мы будем работать над тем, чтобы уже в будущем году костел Святых Апостолов Петра и Павла стал местом, где будут собираться лучшие органисты не только Беларуси, но и зарубежья. Думаю, что к этому уникальному инструменту у органного сообщества обязательно возникнет большой интерес. Но главное, что уже сегодня орган зазвучал во всю силу. Каждое воскресное богослужение в костеле теперь проходит с органной музыкой в исполнении преподавателя Барановичского музыкального колледжа. Уверен, что скоро к этому процессу подключатся наши местные музыканты – и вновь зазвучавший старинный орган уже не умолкнет.

Геннадий ПОПЛАВСКИЙ

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