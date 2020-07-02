Андрей Кривошеев: в Беларуси создают комитет по защите журналистов

Источник материала: ОНТ

Профессия журналиста в мире считается довольно опасной. И в последнее время угрозы и нападки на работников СМИ перестали быть редкостью и для Беларуси. Готово ли сообщество белорусских журналистов к подобному вызову? На этот вопрос в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ ответил председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

Андрей Кривошеев: «Мы не просто готовы, мы в меру сил, средств, ресурсов, запала, журналистской солидарности уже это делаем. Мы защищаем своих коллег. Во-первых, мы выезжаем в регионы, там, где ситуация самая сложная, критическая, чтобы поддержать коллег словом. Во-вторых, у Союза журналистов есть право давать экспертные заключения для судебных инстанций. Это существенный рычаг».

При этом, по словам Кривошеева, поступающие в сторону журналистов угрозы все чаще и чаще выходят за рамки обычного «интернет-холивара» и кибербуллинга, превращаясь в реальные угрозы насилием, убийством и даже заражения коронавирусом.

Андрей Кривошеев: «Мы мониторим ситуацию по стране. В одной из редакций у нас было такое ЧП, когда пришел человек, гражданин Беларуси, недовольный политикой редакционной, которая проводится в этой региональной небольшой редакции. У него позитивный тест на COVID-19, он об этом знает, у него бессимптомная форма, но он приходит в редакцию для того, чтобы перезаражать журналистов, остановить работу редакции».

Именно в целях выявления и доведения до правоохранителей сведений о подобной деятельности в Союзе журналистов создается специальный комитет, в состав которого войдут представители самого Союза, представители силовых ведомств, а также депутаты профильной комиссии в Палате представителей. Действовать комитет будет в том числе и через популярные мессенджеры, например, Telegram. В соответствующий чат любой пострадавший журналист сможет отправить доказательства травли и угроз в его сторону.

«Этот комитет готов вмешаться, поддержать журналиста, вплоть до судебного разбирательства», – резюмировал Кривошеев.





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