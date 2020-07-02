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Андрей Кривошеев: в Беларуси создают комитет по защите журналистов
02.07.2020 21:25 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Профессия журналиста в мире считается довольно опасной. И в последнее время угрозы и нападки на работников СМИ перестали быть редкостью и для Беларуси. Готово ли сообщество белорусских журналистов к подобному вызову? На этот вопрос в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ ответил председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
При этом, по словам Кривошеева, поступающие в сторону журналистов угрозы все чаще и чаще выходят за рамки обычного «интернет-холивара» и кибербуллинга, превращаясь в реальные угрозы насилием, убийством и даже заражения коронавирусом.
Именно в целях выявления и доведения до правоохранителей сведений о подобной деятельности в Союзе журналистов создается специальный комитет, в состав которого войдут представители самого Союза, представители силовых ведомств, а также депутаты профильной комиссии в Палате представителей. Действовать комитет будет в том числе и через популярные мессенджеры, например, Telegram. В соответствующий чат любой пострадавший журналист сможет отправить доказательства травли и угроз в его сторону.
«Этот комитет готов вмешаться, поддержать журналиста, вплоть до судебного разбирательства», – резюмировал Кривошеев.
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Профессия журналиста в мире считается довольно опасной. И в последнее время угрозы и нападки на работников СМИ перестали быть редкостью и для Беларуси. Готово ли...
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