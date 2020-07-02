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Лукашенко заявил о победе над эпидемией коронавируса
02.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси система здравоохранения справилась с эпидемией коронавируса, заявил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко на
«Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать – мы победили”, – заявил глава государства.
Александр Лукашенко высоко оценил работу медиков. И пообещал встретиться с ними, когда проблема коронавирусной инфекции будет полностью решена. Беларусь, в отличие от других стран, не вводила жесткие ограничения и не закрывала границы. На сегодня в стране выздоровели почти 50 тысяч человек, у которых ранее был выявлен СOVID-19.
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Президент высоко оценил работу медиков. И пообещал встретиться с ними, когда проблема коронавирусной инфекции будет полностью решена.
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