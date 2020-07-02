Лукашенко заявил о победе над эпидемией коронавируса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси система здравоохранения справилась с эпидемией коронавируса, заявил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград , передает телеканал «МИР 24».

«Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать – мы победили”, – заявил глава государства.

Александр Лукашенко высоко оценил работу медиков. И пообещал встретиться с ними, когда проблема коронавирусной инфекции будет полностью решена. Беларусь, в отличие от других стран, не вводила жесткие ограничения и не закрывала границы. На сегодня в стране выздоровели почти 50 тысяч человек, у которых ранее был выявлен СOVID-19.