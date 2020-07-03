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ЦИК Беларуси получил документы на регистрацию Лукашенко

03.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

ЦИК Беларуси получил пакет документов на регистрацию действующего президента Александра Лукашенко кандидатом на высший государственный пост в рамках проходящей избирательной кампании, сообщает ТАСС.

Так, Лукашенко стал седьмым и последним политиком из оставшихся в нынешней избирательной гонке, который успел подать документы в ЦИК.

Напомним, что раньше соотвествующие документы были приняты от экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало, бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который находится под стражей в рамках уголовного дела, бывшего депутата нижней палаты парламента республики Анны Канопацкой, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, председателя Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергея Черечня и безработной Светланы Тихановской.

Ранее Лукашенко на церемонии вручения государственных наград заявил, что система здравоохранения страны справилась с эпидемией коронавируса.

«Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать – мы победили!» – сказал лидер страны.



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Так, Лукашенко стал седьмым и последним политиком из оставшихся в нынешней избирательной гонке.
 
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