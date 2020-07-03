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«Назначили срочный рентген и выписали». Две истории о том, как выписали из больниц, где лечат COVID-19

03.07.2020 08:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последнее время в соцсетях стали появляться истории о том, как белорусов выписывают из больниц, где лечили от коронавирусной инфекции и пневмоний. Мы описали две такие истории: одну из Гомеля, вторую — из Минска.


Фото: Reuters

«Додержали до такого состояния, что он практически умирающим поступил в больницу»

Петру Альбертовичу Белоусову 59 лет. Он работает в одной из школ Гомеля сторожом. По словам его супруги Ларисы, он заболел 8 июня и обратился к врачу. Она рассказывает, что тестов на коронавирус ему не делали, при этом температура неделю держалась в районе 39 градусов, и даже не спадала на фоне того, что по рекомендации врача муж пил антибиотики.

— Когда все стало достаточно серьезно, 15 июня, его госпитализировали. В этот день мы пришли на очередной прием к врачу, нам сказали сдать анализ крови и сделать флюорографию. Снимок сделала и я, рассказывает Лариса. — У меня изменений в легких не было, а у мужа — двустороннее поражение легких. Он настолько стал себя плохо чувствовать, что когда мы пришли в поликлинику даже врач, которая его госпитализировала, сказала, что многие с воспалением легких приходит, но таких, которые даже не могут сидеть, мало. Он достаточно был слаб.

Петра Альбертовича положили в Гомельскую городскую клиническую больницу № 3.

— В больнице ему сделали два теста на коронавирус, результат первого оказался отрицательным, второй был положительным. Я стала связываться с лечащим врачом, и в прошлый понедельник (22 июня. — Прим. TUT.BY) ему сделали рентген. Мне сказали, что результат плохой, пока ситуация тяжелая, а уже в этот понедельник (29 июня. — Прим. TUT.BY) сделали повторный снимок, я опять разговаривала с врачом. Она снова сказала, что рентген плохой, чуда не произошло, мы будем переделывать рентген в следующий понедельник. Вдруг проходит один день, ему назначают срочный рентген и говорят, что пневмония в стадии разрешения и выписывают домой. Когда позвонила врачу, она сказала, что такое бывает, у него резкое улучшение, хотя ранее о выписке речи не шло.


Фото: Reuters

Лариса рассказывает, что сейчас муж дома, у него сильная слабость, но повышенной температуры нет, она уже позвонила в поликлинику и они ждут врача. При этом она переживает, что без должного лечения ситуация может ухудшиться.

— Муж сейчас дома, его просто выбросили домой. Я позвонила в поликлинику, врач должен сегодня (2 июля. — Прим. TUT.BY) прийти, но что он скажет? Врач уже приходил и его неделю держали с температурой 39 градусов без всяких тестов, без всяких определений коронавируса и додержали до такого состояния, что он практически умирающим поступил в больницу и лежал в реанимации на кислороде, — говорит Лариса.

Несмотря на то, что у мужа коронавирус и вместе с ним живет жена и сын, ни у жены, ни у сына тесты на COVID-19 никто не брал.

— Мы вообще никому неинтересны. Мужу сделали тест в силу того, что он оказался в больнице, а к нам даже никто не приезжал. Я немножечко проболела и протемпературила и на этом все закончилось.

Лариса предполагает, что выписывая пациентов больницу пытаются вернуть к привычному, доковидному, режиму работы. В самой гомельской городской больнице № 3 дозвониться до администрации TUT.BY, чтобы получить комментарий, не удалось, однако, в приемной сказали, что статус больницы в плане приема пациентов с COVID-19 пока не меняется. Также этой больницы нет и в списке Минздрава, где перечислены клиники, которые переводят на работу в штатном режиме.

Связаться с лечащим врачом у журналистов также не получилось, так как в больнице сказали, что врач уже не на работе. Мы обратились за комментарием в пресс-службу Минздрава.

Семья также выслала в редакцию эпикриз из больницы. Там указано, что Петр Альбертович выписан с улучшением, а в больнице провел 17 койко-дней: с 15 июня по 9 часов утра 2 июля. У него коронавирусная инфекция и внегоспитальная двусторонняя пневмония средней степени тяжести. По данным рентгенограммы от 29 июня: по всем легочным полям малоинтенсивные очаги и ретикулярные изменения, однако отмечено, что есть положительная динамика по сравнению с данными 22 июня. Тем не менее в заключении по-прежнему двусторонняя вирусная пневмония умеренной степени тяжести. А уже по данным рентгенограммы от 1 июля, то есть фактически через день, вот такое заключение: единичные малоинтенсивные очаги и грубые ретикулярные изменения по всем легочным полям. В заключении указано, что двусторонняя вирусная пневмония в стадии стабилизации, а рентген контроль нужно сделать через месяц.

Пациенту рекомендовано, как указано в эпикризе, наблюдаться у участкового терапевта.

«С утра начался ажиотаж и на седьмой день из больницы выписали»

У минчанина Кирилла Машеки 22 июня заболело горло, 25 июня ему стало плохо, заболела спина и он померял температуру — оказалась 38,6. На скорой его отвезли в 10-ю городскую клиническую больницу. Там сделали рентген, взяли мазок на коронавирус (COVID-19 не подтвердился) и анализ крови, и с двусторонней пневмонией госпитализировали в 10-ю городскую клиническую больницу.

— Меня в четверг, 25 июня, положили в пульмонологическое отделение и весь день я пролежал один в шестиместной палате. В пятницу ко мне в плату завезли еще троих пациентов, один из них сказал, что у него сейчас вся семья болеет коронавирусом, и где-то через час меня перевели в другую палату. Объяснили, что у меня результат мазка на коронавирус отрицательный и меня переводят в палату, где он отрицательный у всех. Повышенная температура у меня держалась только в четверг, в пятницу она доходила до 37,2, с субботы она не поднималась выше 36,9, а так всегда — 36,2−36,4 градусов. Потом появился небольшой кашель с мокротой и по вечерам слабость небольшая.


Фото: pixabay.com

По его словам, в понедельник, 29 июня, в больнице стали ходит слухи, что отделение собираются закрывать, затем во вторник, 30 июня, уже появился слух, что больницу будут открывать для профильных пациентов. Напомним, 10-я городская клиническая больница в Минске, действительно, возвращается к привычному режиму работы. Три месяца эта клиника работала как крупный ковид-стационар. С 26 июня, как сообщает Минздрав, там уже не принимают пациентов с коронавирусной инфекцией. Планируется, что с 6 июля клиника полностью перейдет в обычный режим работы.

— Мы спрашивали, что будет с нами, санитарки говорили, что, скорее всего, вас переведут: кого в другую больницу, кого распределят по палатам в этой же больнице. Мы собрали вещи и ждали, когда нас переселят. В среду, 1 июля, начался полный ажиотаж с самого утра: врачи бегали, делали пациентам все анализы, кого-то возили на КТ… Нам сделали утренние процедуры, мы позавтракали, начался обход врача, он померял давление и сказал, что вы выписываетесь на домашний карантин на 14 дней.

В итоге Кирилл пробыл в больнице с 25 июня по 1 июля, то есть примерно семь дней. Он говорит, что эпикризов и он, и другие пациенты в палате ожидали в недоумении. При этом не получив еще никаких документов, к ним пришли и попросили сдать белье. В итоге пациенты, за некоторым исключением, ожидали документов, сидя на матрасах.

Кирилл говорит, что претензий к врачам у него никаких нет.

— Нас лечили, отношение было прекрасное, лекарства все давали, делали капельницы, уколы, проверяли сатурацию, она у меня была нормальная. Кормили тоже хорошо, — перечисляет он.

Мужчину же возмутила форма, как их выписывали, и нехватка информации о том, в каком он состоянии.

— Когда принесли эпикриз, мне начали объяснять, что со мной, только, когда я стал спрашивать. Тогда мне сказали, что я буду лечиться дома, что ко мне придет участковый врач. Я нормально себя чувствую, хотя у меня кашель небольшой, слабость, но температуры повышенной нет. Для меня не проблема находиться дома и лечиться, главное, чтобы я понимал, что не сгорю за четыре часа ночью. Мне важно, чтобы меня успокоили как пациента и сказали, что мы вас отправляем, не беспокойтесь, все нормально, у вас не такая тяжелая степень. По сути выписку можно было провести плавно, аккуратно и предупредив нас заранее.

Тем временем в пресс-службе Минздрава сообщили, что специалисты приняли решение освободить 10-ю больницу Минска для пациентов с профильными заболеваниями, а тех, кто был в клинике, в зависимости от состояния, действительно, переводили в другие стационары, реабилитационные центры, на долечивание домой.

— В обычном режиме работы данное учреждение здравоохранения рассчитано почти на 1100 пациентов и на сегодняшний момент вполне может снова выполнять роль обычного многопрофильного стационара. Но учреждение должно пройти санитарную обработку. В связи с тем, что в больнице необходимо было провести санитарно-противоэпидемические мероприятия заключительной дезинфекции с 26 июня госпитализация пациентов не проводилась. Исключения составляли пациенты, прибывшие в больницу для оказания срочной хирургической помощи. Также в учреждении здравоохранения в эти дни проводилась выписка и переводы пациентов в другие стационары и реабилитационные центры. Часть пациентов выписаны в связи с выздоровлением, а также на амбулаторный этап долечивания в связи с легкой формой заболевания. Напомним, что на амбулаторный этап наблюдения и лечения переводятся пациенты, которые не нуждаются в круглосуточном медицинском наблюдении, независимые от кислородной поддержки, с положительной динамикой, в том числе по результатам обследований. Переведены в другие стационары для дальнейшего лечения — 173 человека. Это пациенты, которые нуждаются в круглосуточном наблюдении и продолжении лечения. Информация о пациентах, направленных для амбулаторного лечения в домашние условия, передается в Комитет по здравоохранению, а их эпикризы — в поликлинику по месту жительства для организации дальнейшего наблюдения. Медицинские мобильные (контактные) бригады, которые созданы при каждой поликлинике (врач, фельдшер, медсестра), продолжат ведение данных пациентов в домашних условиях, — говорится в комментарии ведомства.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В последнее время в соцсетях стали появляться истории о том, как белорусов выписывают из больниц, где лечили от коронавирусной инфекции и пневмоний. Мы описали две...
 
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