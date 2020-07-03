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Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине

03.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине

 

День Независимости — главный праздник белорусского государства и для многих белорусов — символ единства и общей веры в нашу страну. Этот день напоминает нам о богатой героической истории, о том, какой ценой наши деды и прадеды добыли Победу в Великой Отечественной войне. Для всех нас 3 июля — олицетворение мира, согласия, свободы и надежд на светлое будущее белорусского народа.

(Митинг)

Елена АНАНИЧ.

Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщине

 

 

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