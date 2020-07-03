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На крыше торгового центра в Минске открылся автокинотеатр. Показываем, как он выглядит
03.07.2020 11:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Казалось бы, автокинотеатр и так одно из самых романтичных мест для свиданий. Недостаточно — решили в сети Silver Screen и открыли в Минске
2 июля в Минске заработал еще один автокинотеатр Silver Screen Drive-in. Его особенность в том, что он расположился на крыше многоэтажного торгово-развлекательного центра
Автокинотеатр будет для сети уже вторым по счету. Первым еще в начале июня открылся
Руководительница проекта Екатерина Данилюк рассказала TUT.BY, что почти вся площадка на шестом этаже парковки ТРЦ Palazzo будет функционировать исключительно как автокинотеатр; гостям торгового центра припарковаться тут не удастся.
— Мы точно будем работать здесь до конца лета, а там посмотрим. Возможно, продолжим показывать фильмы осенью и зимой.
Собеседница называет такой тип автокинотеатра классическим: в отличие от открытой площадки в Dreamland, где «живой» концертный звук акустических колонок как бы окутывает зрителя со всех сторон, здесь трансляция ведется на радиочастоте 103.3 в FM-диапазоне. Поэтому кино можно смотреть в автомобиле с закрытыми окнами.
Кстати, именно получение разрешения от государственной инспекции по электросвязи на использование радиочастоты Екатерина называет основной загвоздкой в открытии новой площадки. Напомним, что раньше всех в столице анонсировалось открытие
— О том, что такой документ нужен, мы знали с самого начала, — поясняет Екатерина. — В очередь на получение разрешения от БелГИЭ мы стали еще в конце апреля — начале мая, и это единственное, что нас тормозило. Нам хотелось быть первыми, кто запустит автокинотеатр в столице. Может быть, наши коллеги не говорили об этом вслух, но, знаете, была такая молчаливая борьба: кто же откроется первым?
В новом автокинотеатре такой же большой экран размером 16×7 метров, как и в проекте Open Air. Екатерина уточняет, что комплект оборудования автокинотеатра (а это профессиональный кинотеатральный проектор и экран) стоит более 100 тысяч евро. В репертуаре автокинотеатра — комедии, драмы и триллеры: пока что только те, что уже были в прокате. Но с 9 июля на экране одновременно с другими столичными кинотеатрами появится первая премьера —
Для компании открытие автокинотеатров — это, скорее, имиджевый проект. «Нам важно, чтобы наши гости не забывали о нас даже в такое время», — говорит Екатерина. Но если первоначально формат автокинотеатра организаторы связывали с безопасностью в условиях пандемии, то сейчас видят в нем особую романтику и атмосферность и планируют продолжать проект в следующие годы.
На открытии TUT.BY познакомился с Дарьей и Женей — дистрибьюторами и партнерами Silver Screen. Девушка говорит, что здесь очень мило, но большее впечатление на нее произвела все-таки площадка в Dreamland. Появление автокинотеатров в условиях пандемии коронавируса Дарья называет общемировой тенденцией.
— Сейчас, в принципе, вся Европа и Америка работают только с автокинотеатрами. И хотя это хорошо забытое прошлое, это работающий вариант, он по-своему атмосферный. Минску нужен такой формат, я надеюсь, что он останется и после пандемии.
Молодой человек по имени Алексей поделился с журналистами, что пришел в автокинотеатр, чтобы скрасить скучные вечера. Дома смотреть кино парню не очень интересно, а в обычные кинотеатры ходить пока небезопасно, считает собеседник. Поэтому он и отдает предпочтение автокинотеатру. Стоимость билета в 20 рублей за машино-место парень называет вполне приемлемой. Остальные гости отмечают, что их впечатлило пространство: на высоте, кругом небо, много места.
Кстати, на случай непогоды автокинотеатр на Тимирязева предлагает гостям специальные Rain Tickets. Если во время киносеанса пошел дождь, организаторы останавливают фильм, а на следующий день зрители получают от них письмо по электронной почте. В нем гостю предлагают вернуть деньги за билет в кассе либо никуда не ехать и использовать промокод, который позволит получить новый билет в кино бесплатно.
Похрустеть зрителям автокинотеатра будет чем: они смогут сделать предзаказ снеков и напитков со скидкой до 30%. При выборе сеанса в онлайн-меню на сайте Silver Screen можно заказать различные виды попкорна, начос и напитков: заказ будет доставлен вам в течение 15 минут после парковки автомобиля.
Напомним, что вскоре в столице запустятся еще как минимум два автокинотеатра — частный на
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Казалось бы, автокинотеатр и так одно из самых романтичных мест для свиданий. Недостаточно - решили в сети Silver Screen и открыли в Минске новый автокинотеатр на крыше...
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