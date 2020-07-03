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Tesla примет участие в разработке вакцины от коронавируса

03.07.2020 16:21 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Tesla примет участие в разработке вакцины от коронавируса

Tesla занимается созданием установок для производства РНК для немецкой компании CureVac, занимающейся разработкой вакцины от COVID-19. Об этом в своем Twitter сообщил основать компании Илон Маск, передает РИА Новости.

«Tesla в качестве стороннего проекта занимается строительством РНК-микрозаводов для CureVac и, возможно, для других», – написал миллиардер. 

При этом сама CureVac ранее уже заявляла о том, что занимается разработкой РНК-принтера – транспортируемой платформы для производства РНК-вакцин. Проект стоимостью в $34 млн был профинансирован Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI). 

Также компания ведет разработку собственной вакцины от COVID-19, первый этап клинических испытаний которой был одобрен в ФРГ и Бельгии. 

Фото: AP Photo / Mark Lennihan

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Tesla занимается созданием установок для производства РНК для немецкой компании CureVac, занимающейся разработкой вакцины от COVID-19. Об этом в своем Twitter сообщил основать...
 
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