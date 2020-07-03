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Коронавирус в Беларуси. Что известно к 3 июля

03.07.2020 17:12 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси по состоянию на 3 июля закончили лечение от COVID-19 и выписаны из больниц 49 909 пациентов.

По информации Минздрава, опубликованной в Telegram-канале, в республике инфекция подтверждена у 62 997 человек. На территории страны умерли 412 пациентов с хроническими заболеваниями, которые были отягощены коронавирусом.

В Беларуси проведено 1 043 876 тестов на COVID-19.

Кстати, в Гродно недавно начал работать модуль для бесконтактной сдачи анализа на коронавирус. Платный анализ проводится тем, кто хочет съездить в другую страну (здесь подробности).

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси по состоянию на 3 июля закончили лечение от COVID-19 и выписаны из больниц 49 909 пациентов. По информации Минздрава, опубликованной в...
 
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