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Коронавирус в Беларуси. Что известно к 3 июля
03.07.2020 17:12 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси по состоянию на 3 июля закончили лечение от COVID-19 и выписаны из больниц 49 909 пациентов.
По
В Беларуси проведено 1 043 876 тестов на COVID-19.
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Новости Беларуси. В Беларуси по состоянию на 3 июля закончили лечение от COVID-19 и выписаны из больниц 49 909 пациентов. По информации Минздрава, опубликованной в...
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