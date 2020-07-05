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4 игрока «Сент-Луиса» и 1 тренер заразились коронавирусом (St. Louis Post-Dispatch)

05.07.2020 10:37 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Четыре игрока и один член тренерского штаба «Сент-Луиса» заразились коронавирусом в течение последней пары недель, сообщает журналист St. Louis Post-Dispatch Джим Томас со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

В пятницу стало известно о том, что «блюзмены» приостановили тренировки до понедельника из-за вспышки коронавируса. 

По сообщению источника, хоккеисты могли заразиться в баре, где несколько членов команды собирались более недели назад.

Тест одного из игроков дал положительный результат всего через несколько дней после этой встречи. 

Пока неизвестно, испытывают ли заразившиеся какие-либо симптомы. 

Ожидается, что тренировочные лагеря команд НХЛ откроются 10 или 13 июля. 

 
 
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Четыре игрока и один член тренерского штаба «Сент-Луиса» заразились коронавирусом в течение последней пары недель, сообщает журналист St.
 
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