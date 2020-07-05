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4 игрока «Сент-Луиса» и 1 тренер заразились коронавирусом (St. Louis Post-Dispatch)
05.07.2020 10:37 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Четыре игрока и один член тренерского штаба
В пятницу стало известно о том, что «блюзмены»
По сообщению источника, хоккеисты могли заразиться в баре, где несколько членов команды собирались более недели назад.
Тест одного из игроков дал положительный результат всего через несколько дней после этой встречи.
Пока неизвестно, испытывают ли заразившиеся какие-либо симптомы.
Ожидается, что тренировочные лагеря команд
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Четыре игрока и один член тренерского штаба «Сент-Луиса» заразились коронавирусом в течение последней пары недель, сообщает журналист St.
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