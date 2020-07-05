За что могут снять с гонки альтернативных кандидатов и может ли в бюллетени остаться один человек?

Источник материала: Tut.by

Регистрация кандидатов в президенты начнется 5 июля и завершится 14 июля. Но уже сегодня ясно, что с большей долей вероятности один из альтернативных претендентов — Валерий Цепкало — не продолжит участие в выборах из-за недостающего количества достоверных подписей , оставшихся после проверки.

TUT.BY разбирался, за что по закону могут не зарегистрировать альтернативных претендентов, к которым у власти очевидно есть вопросы, и может ли в бюллетени остаться один кандидат.

Почему могут не зарегистрировать — что говорит закон? Статья 68/1 Избирательного кодекса гласит, что ЦИК отказывает в регистрации кандидата в президенты в случае: несоответствия лица, выдвинутого кандидатом, требованиям, предъявляемым настоящим Кодексом, к кандидату: президентом может быть избран гражданин Беларуси по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Беларуси не менее 10 лет непосредственно перед выборами;

наличия судимости у лица, выдвинутого кандидатом;

несоблюдения требований, предусмотренных настоящим Кодексом, к выдвижению кандидата. Требования прописаны в ст. 61 и включают в себя, помимо прочего, например, запрет на участие администрации организации в сборе подписей, равно как и принуждение в процессе сбора подписей и вознаграждение избирателей за внесение подписи;

непредставления одного или нескольких документов, необходимых для регистрации кандидата;

недостаточного для регистрации кандидата количества достоверных подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидатом (менее 100 тысяч);

использования в интересах избрания денежных средств или другой материальной помощи иностранных государств и организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, международных организаций, организаций, учредителями (участниками, собственниками имущества) которых являются иностранные государства, иностранные организации, международные организации, иностранные граждане и лица без гражданства;

наличия в подписных листах по выдвижению кандидата в президенты в целом по Республике Беларусь более 15% недостоверных подписей от общего количества проверенных подписей избирателей;

в иных случаях несоответствия порядка выдвижения требованиям настоящего Кодекса. ЦИК также вправе отказать в регистрации кандидата в президенты при превышении лицом, выдвинутым кандидатом, более чем на 20% предельного размера расходования средств избирательного фонда, или использовании в этих же размерах денежных средств помимо средств избирательного фонда.

А с декларациями, поданными на регистрацию, у Бабарико, Тихановской и Цепкало все ок? Причины отказа в регистрации, как мы уже указали, прописаны в статье 68/1 Избирательного кодекса. Первая часть этой статьи говорит об априорном отказе. А вот вторая — о том, что ЦИК вправе отказать в регистрации кандидата в случае «представления в декларации о доходах и имуществе не соответствующих действительности сведений, имеющих существенный характер». Говоря о декларации альтернативных претендентов, политолог и юрист Юрий Чаусов отмечает, что, например, в случае Виктора Бабарико у ЦИК могут возникнуть вопросы по акциям, принадлежащим претенденту. — По нашему законодательству, наличие даже одной не указанной в декларации акции — существенный недостаток. Если ЦИК захочет придраться к декларации, то акции, облигации и ценные бумаги — станут причиной. Но я склонен считать, что если будет принято политическое решение для отказа в регистрации, то искать будут те нарушения, которые не вытекают из характера предъявленных уголовных обвинений. То есть это может быть претензия относительно неуказания в декларации акций или недвижимости, но не сомнения в законности задекларированных самим претендентом средств. Но случаев, чтобы кандидатам в президенты по декларации отказывали — никогда не было. На парламентских выборах было, а вот кандидатам в президенты если отказывали — то всегда по подписям, — говорит Чаусов. Помимо того, подавая декларацию о доходах и имуществе, потенциальный кандидат должен указать доход и имущество тех, кто совместно с ним проживает и ведет общее хозяйство: супруги (супруга) и совершеннолетних близких родственников. Светлана Тихановская и Валерий Цепкало подали две декларации — свою и супругов. Виктор Бабарико подал одну декларацию о доходах и имуществе, поскольку его сын Эдуард с ним не проживает и не ведет общее хозяйство. Все это ЦИК будет проверять очень тщательно.

Какие еще вопросы к претендентами могут возникнуть? Среди причин отказа в регистрации есть и еще один пункт о подписях, который могут применить даже если после проверки у кандидата осталось более 100 тысяч достоверных подписей: если в подписных листах по выдвижению кандидата в президенты в целом по Республике Беларусь более 15% недостоверных подписей от общего количества проверенных подписей избирателей, то претендент не будет зарегистрирован. Тут вопрос мог возникнуть к Виктору Бабарико. Его команда собрала 365 тысяч подписей, из них после проверок признали действительными лишь 165 744 подписи. Система проверки подписей устроена так, что проверяют не все подписи, а лишь 20% от сданных в определенную комиссию, а потом еще 15%, если в первой группе более 15% проверенных подписей были признаны недействительными. После всех проверок, как объяснила «Нашай Ніве» Лидия Ермошина, у Виктора Бабарико общий процент недостоверных подписей составил 13%. То есть снять с выборов по причине слишком большого количества забракованных подписей его не могут. «У Бабарико не дотягивает до 15%, как сказали мне наши сотрудники. У него процент недостоверных подписей — 13%», — сказала Ермошина. К Виктору Бабарико, предполагает Чаусов, могут применить и пункт об использовании в интересах избрания денежных средств или другой материальной помощи иностранных государств и организаций. — Случаев отказа в регистрации кандидата за использование иностранных средств в интересах избрания никогда не было, но и никогда не выдвигались в президенты руководители банков с иностранным капиталом. Так что штабу Бабарико стоит присмотреться и к такому основанию для отказа в регистрации как использование помощи иностранных организаций. Во всяком случае, КГБ на пару с КГК (а уже в ходе избирательной кампании Комитет госконтроля возглавил выходец из КГБ Иван Тертель, и именно он запустил «дело Белгазпромбанка» ) вполне могут повернуть предварительные результаты расследования в это русло. Благо, о «руке Москвы» на этих выборах не говорит только ленивый. Честно говоря, если Лидия Михайловна упирается и не хочет брать на себя ответственность, то это - вариант. У Тертеля же рука не дрогнет, — считает политолог. В Избирательном кодексе также есть довольно неконкрентная причина для отказа в регистрации — «несоблюдения требований, предусмотренных настоящим Кодексом, к выдвижению кандидата». Юрий Чаусов допускает, что этот пункт могут применить при рассмотрении кандидатуры Светланы Тихановской. — Из-за ситуации в Гродно и последующего «дела Тихановского» , ЦИК может заявить, что вместо пикетов инициативная группа Тихановской организовывала митинги и нарушала порядок проведения избирательной кампании. Тем более, что административных судов по этому поводу над членами инициативной группы Тихановской было достаточно, — говорит Чаусов.

Решения ЦИК и комиссий можно опротестовывать только в белорусских судах? К сожалению, да. Дело в том, что Беларусь не является членом Совета Европы, и его механизмы — прежде всего, жалобы в Европейский суд по правам человека — не могут применяться в отношении Беларуси для защиты прав граждан нашей страны. На международном уровне белорусам доступны только жалобы в ООН, но из-за бюрократии индивидуальные обращения там рассматривают годами.

А если зарегистрируют, уже все, снять нельзя? Кандидат точно будет в бюллетене? Нет, совсем не обязательно. Избирательный кодекс говорит нам, что кандидат в президенты в любое время до дня выборов может снять свою кандидатуру, обратившись с заявлением об этом соответственно в ЦИК, окружную, территориальную избирательную комиссию.

А может ли быть в бюллетене один кандидат? В Избирательном кодексе прописаны условия для проведения повторных выборов и среди них есть и условие «в случае выбытия всех кандидатов в президенты». Но в Кодексе ничего не сказано о том, можно ли проводить выборы, если все, кроме одного зарегистрированного кандидата, снимутся с выборов. В ЦИК объясняют: например, в России, законодательством прописано, что если остается один кандидат, выборы не проводятся и назначаются заново, а вот в Беларуси такой нормы нет. — У нас выборы, если остается лишь один кандидат, все равно проводятся. Но в таком случае будет немного другая форма бюллетеня: в нем будут лишь варианты «За» и «Против», варианта «Против всех» не будет. При таких выборах единственному кандидату необходимо набрать большинство голосов — более 50%. Если он наберет меньше, выборы будут считаться несостоявшимися и будут объявлены повторные выборы, — объяснили в ЦИК.

Кстати, что с международными наблюдателями? В середине июня глава ЦИК Лидия Ермошина после совещания у президента заявила, что Беларусь начнет приглашать международных наблюдателей после регистрации кандидатов в президенты. Чуть позже глава МИД Владимир Макей сказал , что Беларусь все еще не отказывается от приглашения международных наблюдателей, но будет смотреть на эпидемиологическую ситуацию. — Мы сейчас запросили у Министерства здравоохранения их мнение относительно эпидемиологической ситуации в Беларуси и о том, как нам действовать в случае приезда иностранных наблюдателей на эти выборы, и на основании их информации мы будем формулировать наше приглашение, — отметил Макей. 2 июля Александр Лукашенко заявил , что Беларусь «победила коронавирус». То есть теперь ничего не мешает приезду международных наблюдателей, они смогут приехать в Беларусь и дать свою оценку выборам.