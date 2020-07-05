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В Беларуси выздоровел 50 871 пациент, у которых ранее был подтвержден COVID-19
05.07.2020 15:38 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ Беларуси на сегодня выздоровел и выписан 50 871 пациент, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 63 554 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено более 1 миллиона 68 тысяч исследований. За весь период распространения инфекции в стране умерли 423 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.
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В Беларуси на сегодня выздоровел и выписан 50 871 пациент, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 63 554 человека с положительным тестом на...
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