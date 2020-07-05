ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси выздоровел 50 871 пациент, у которых ранее был подтвержден COVID-19

05.07.2020 15:38 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Беларуси на сегодня выздоровел и выписан 50  871 пациент, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 63  554 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено более 1 миллиона 68 тысяч исследований. За весь период распространения инфекции в стране умерли 423 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси на сегодня выздоровел и выписан 50  871 пациент, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 63  554 человека с положительным тестом на...
 
Новости дня
Новости
 
ВОЗ приостанавливает тесты трех препаратов против COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

04.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кировец
05.07.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика