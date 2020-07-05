Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси выздоровел 50 871 пациент, у которых ранее был подтвержден COVID-19 В Беларуси на сегодня выздоровел и выписан 50 871 пациент, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 63 554 человека с положительным тестом на...

В Беларуси на сегодня выздоровел и выписан 50 871 пациент, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 63 554 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено более 1 миллиона 68 тысяч исследований. За весь период распространения инфекции в стране умерли 423 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.