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В Израиле резко увеличились число заболевших
05.07.2020 20:05 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ Израиле экстренная ситуация с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В стране зафиксирован резкий рост новых случаев заражения COVID-19. В связи с чем могут быть введены дополнительные ограничения.
Повторный карантин в двух районах ИспанииНепростая ситуация и в Испании. Из-за локальных вспышек коронавируса в Галисии изолируют район в провинции Луго с населением около 70-ти тысяч человек. А в Каталонии на строгий карантин накануне поместили более 200 тысяч человек.
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В Израиле экстренная ситуация с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В стране зафиксирован резкий рост новых случаев заражения COVID-19....
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