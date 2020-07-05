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Повторный карантин в двух районах Испании

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Израиле резко увеличились число заболевших В Израиле экстренная ситуация с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В стране зафиксирован резкий рост новых случаев заражения COVID-19....

В Израиле экстренная ситуация с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В стране зафиксирован резкий рост новых случаев заражения COVID-19. В связи с чем могут быть введены дополнительные ограничения.Непростая ситуация и в Испании. Из-за локальных вспышек коронавируса в Галисии изолируют район в провинции Луго с населением около 70-ти тысяч человек. А в Каталонии на строгий карантин накануне поместили более 200 тысяч человек.