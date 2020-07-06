Марцел Личка: «Нельзя рисковать здоровьем игроков. Лучше просто остановить чемпионат хотя бы на две-три недели»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер брестского порассуждал о коронавирусе в высшей лиге.

– Считаю, что нельзя рисковать здоровьем игроков. Лучше просто остановить чемпионат хотя бы на две-три недели. За это время необходимо сделать тесты каждому футболисту высшей лиги. На примере брестского «Динамо» мы видим, что может случиться, если относиться к этой ситуации несерьезно. В Бресте заражены 16 человек, среди которых 11 футболистов! Это больше половины обоймы основы…

– Кем тогда играть брестчанам в следующем туре?

– Совершенно верно. Мы видели, как в России играли «Сочи» и «Ростов». Скажу прямо, это же полная херня! Если хотите продолжать чемпионат, то не удивляйтесь, что на поле высшей лиги будут выходить футболисты 16-17 лет. Это ненормально. Где в такой ситуации правила фейр-плей?

– Думаете, АБФФ все-таки приостановит чемпионат?

– На мой взгляд, прежде всего нужно, чтобы все футболисты всех профессиональных клубов сделали тесты на коронавирус. Если в какой-нибудь команде будет заражено один-два человека, то их можно отправить на карантин и играть дальше. Правда, если в клубе ситуация, как в брестском «Динамо», то нужно, как минимум, переносить ее ближайшие матчи. Если критическая ситуация только в одном клубе, то можно попробовать проводить чемпионат. Правда, мне кажется, что во многих командах хватает зараженных. Опять же, если Миля, Витус, Печенин играли против тех же «Смолевичей», то велика вероятность, что футболисты другой команды тоже подхватили COVID-19.

Очень сложная ситуация, поэтому для начала всем профессиональным футболистам нужно сдать тесты. Когда появятся результаты, нужно проанализировать их, а потом принимать решение, – сказал Личка.

«Если продолжите чемпионат, то не удивляйтесь, что на поле выйдут футболисты 16-17 лет». Личка – о вспышке COVID-19 в Бресте