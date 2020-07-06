|
Лукашенко вручил орден послу, потерявшему работу из-за минского парада в разгар коронавируса
06.07.2020 12:36 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Александр Лукашенко вручил потерявшему работу послу Словакии в Беларуси Йозефу Мигашу орден Франциска Скорины. Об этом
Отдавая награду, президент поблагодарил посла за его мужество прийти на парад в Минске 9 мая и сказал, что его поступок увидел весь мир. Мигаш ответил, что если бы ситуация повторилась, он бы сделал все точно так же.
Напомним, в разгар эпидемии коронавируса в Минске Йозеф Мигаш принял участие в торжествах по поводу конца войны 9 мая в Беларуси. Когда в МИД Словакии спросили у дипломата, зачем он явился на парад, Мигаш ушел в отставку. Позже он рассказал журналистам, что его появление на параде – принципиальная позиция: «Я сын партизана и антифашиста». В МИД Словакии посчитали, что посол нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой, скрыв свое намерение посетить парад 9 мая,
Позже Лукашенко назвал случившееся международным скандалом, заявив, что ему не совсем понятна позиция официального словацкого руководства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко вручил потерявшему работу послу Словакии в Беларуси Йозефу Мигашу орден Франциска Скорины. Об этом пишет «БелТА». Отдавая награду, президент...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)