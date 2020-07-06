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Лукашенко вручил орден послу, потерявшему работу из-за минского парада в разгар коронавируса

06.07.2020 12:36 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Александр Лукашенко вручил потерявшему работу послу Словакии в Беларуси Йозефу Мигашу орден Франциска Скорины. Об этом пишет «БелТА».

Отдавая награду, президент поблагодарил посла за его мужество прийти на парад в Минске 9 мая и сказал, что его поступок увидел весь мир. Мигаш ответил, что если бы ситуация повторилась, он бы сделал все точно так же.

Напомним, в разгар эпидемии коронавируса в Минске Йозеф Мигаш принял участие в торжествах по поводу конца войны 9 мая в Беларуси. Когда в МИД Словакии спросили у дипломата, зачем он явился на парад, Мигаш ушел в отставку. Позже он рассказал журналистам, что его появление на параде – принципиальная позиция: «Я сын партизана и антифашиста». В МИД Словакии посчитали, что посол нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой, скрыв свое намерение посетить парад 9 мая, уточняет TUT.by.

Позже Лукашенко назвал случившееся международным скандалом, заявив, что ему не совсем понятна позиция официального словацкого руководства.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко вручил потерявшему работу послу Словакии в Беларуси Йозефу Мигашу орден Франциска Скорины. Об этом пишет «БелТА». Отдавая награду, президент...
 
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