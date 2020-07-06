Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученый из Оксфорда выдвинул новую теорию происхождения коронавируса Сотрудник Центра доказательной медицины Оксфордского университета Том Джефферсон считает, что до начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 находился в спящем...

Сотрудник Центра доказательной медицины Оксфордского университета Том Джефферсон считает, что до начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 находился в спящем состоянии."Я думаю, что вирус уже был здесь. Говоря "здесь", я имею в виду «повсюду». Вероятно, мы наблюдаем спящий вирус, который активировался под воздействием природных условий", - пояснил исследователь.Джефферсон добавил, что объяснением этому может быть тот факт, что вирусы не приходят откуда-либо и никуда не уходят. Провоцировать их активность, по предположению учёного, кроме природных условий может скученность населения.В мае BBC сообщила, что пациент, у которого в декабре 2019 года диагностировали грипп, был заражен новым коронавирусом. ВОЗ допускала, что первые случаи заражения в мире могли произойти еще в начале декабря прошлого года.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите