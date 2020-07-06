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Марцел Личка: «В УЕФА могут легко не допустить команду к матчам квалификации, если в Бресте не нормализуется ситуация с коронавирусом»
06.07.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-главный тренер брестского «Динамо»
– Как думаете из-за вспышки коронавируса у «Динамо» могут появиться проблемы с допуском к матчам квалификации Лиги чемпионов?
– В УЕФА могут легко не допустить команду к матчам квалификации, если в Бресте не нормализуется ситуация с коронавирусом. Нужно как можно быстрее решить эту проблему, чтобы состоялись важнейшие матчи в истории клуба. Правда, после карантина ребятам понадобиться время, чтобы набрать кондиции. Это будет очень нелегко, – сказал Личка.
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Марцел Личка: «В УЕФА могут легко не допустить команду к матчам квалификации, если в Бресте не нормализуется ситуация с коронавирусом»
Экс-главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка не исключил вероятность того, что команду не допустят к матчам квалификации Лиги чемпионов.
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