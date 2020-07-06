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Марцел Личка: «В УЕФА могут легко не допустить команду к матчам квалификации, если в Бресте не нормализуется ситуация с коронавирусом»

06.07.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка не исключил вероятность того, что команду не допустят к матчам квалификации Лиги чемпионов.

– Как думаете из-за вспышки коронавируса у «Динамо» могут появиться проблемы с допуском к матчам квалификации Лиги чемпионов?

– В УЕФА могут легко не допустить команду к матчам квалификации, если в Бресте не нормализуется ситуация с коронавирусом. Нужно как можно быстрее решить эту проблему, чтобы состоялись важнейшие матчи в истории клуба. Правда, после карантина ребятам понадобиться время, чтобы набрать кондиции. Это будет очень нелегко, – сказал Личка.

«Если продолжите чемпионат, то не удивляйтесь, что на поле выйдут футболисты 16-17 лет». Личка – о вспышке COVID-19 в Бресте

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Теги: Брест
 
 
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Экс-главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка не исключил вероятность того, что команду не допустят к матчам квалификации Лиги чемпионов.
 
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