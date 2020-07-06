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АБФФ пока не комментирует ситуацию со вспышкой коронавируса в брестском «Динамо»

06.07.2020 15:12 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

АБФФ пока не комментирует ситуацию со вспышкой коронавируса в брестском «Динамо».

Tribuna.com обращалась за комментариями в пресс-службу федерации и к генеральному секретарю Сергею Жардецкому.

Напомним, общее количество зараженных коронавирусом в брестском «Динамо» достигло 16 человек.

Футболистов в этом списке 11 человек: Лаптев, Хачериди, Садовский, Милевский, Витус, Печенин, Кривец, Гордейчук, Юзепчук, Нойок и Игнатович. Трое последних находятся в больнице. Еще пять зараженных – из числа обслуживающего персонала.

Напомним, ранее сообщалось о том, что АБФФ отказала «Динамо» в переносе игры со «Смолевичами» (3:3). Ожидается, что со «Слуцком» в следующем туре сыграет дублирующий состав.

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АБФФ пока не комментирует ситуацию со вспышкой коронавируса в брестском «Динамо».
 
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