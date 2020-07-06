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АБФФ пока не комментирует ситуацию со вспышкой коронавируса в брестском «Динамо»
06.07.2020 15:12 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
АБФФ пока не комментирует ситуацию со вспышкой коронавируса в брестском «Динамо».
Tribuna.com обращалась за комментариями в пресс-службу федерации и к генеральному секретарю Сергею Жардецкому.
Напомним, общее
Футболистов в этом списке 11 человек: Лаптев, Хачериди, Садовский, Милевский, Витус, Печенин, Кривец, Гордейчук, Юзепчук, Нойок и Игнатович. Трое последних находятся в больнице. Еще пять зараженных – из числа обслуживающего персонала.
Напомним, ранее сообщалось о том, что
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АБФФ пока не комментирует ситуацию со вспышкой коронавируса в брестском «Динамо».
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