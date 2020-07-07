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Футболист «Смолевичей» Котов уехал в Санкт-Петербург с температурой и сдал положительный тест на коронавирус

07.07.2020 10:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Смолевичей» Константин Котов уехал в Санкт-Петербург с температурой и сдал положительный тест на коронавирус, об этом рассказал главный тренер команды Александр Бразевич в интервью газете «Прессбол».

«Не знаю, переболели мы, не переболели», – сказал Бразевич.

Котов провел в сезоне 12 матчей, в которых сделал одну голевую передачу. Отметим, что последний матч Котов провел 19 июня против «Славии». После этого не попадал в заявку команды.

 
 
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Полузащитник «Смолевичей» Константин Котов уехал в Санкт-Петербург с температурой и сдал положительный тест на коронавирус, об этом рассказал главный тренер...
 
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