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Футболист «Смолевичей» Котов уехал в Санкт-Петербург с температурой и сдал положительный тест на коронавирус
07.07.2020 10:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Смолевичей» Константин Котов уехал в Санкт-Петербург с температурой и сдал положительный тест на коронавирус, об этом рассказал главный тренер команды Александр Бразевич в интервью газете
«Не знаю, переболели мы, не переболели», – сказал Бразевич.
Котов провел в сезоне 12 матчей, в которых сделал одну голевую передачу. Отметим, что последний матч Котов провел 19 июня против «Славии». После этого не попадал в заявку команды.
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Футболист «Смолевичей» Котов уехал в Санкт-Петербург с температурой и сдал положительный тест на коронавирус
Полузащитник «Смолевичей» Константин Котов уехал в Санкт-Петербург с температурой и сдал положительный тест на коронавирус, об этом рассказал главный тренер...
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