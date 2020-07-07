Наблюдатели Парламентской ассамблеи ОБСЕ не приедут на выборы в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Парламентская ассамблея ОБСЕ не сможет направить наблюдателей на президентские выборы в Беларусь, сообщил TUT.BY глава Комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

Депутат подчеркнул, что белорусские парламентарии заинтересованы в том, чтобы пригласить на выборы коллег.

— Но Парламентская ассамблея ОБСЕ уже сказала, что не сможет направить своих наблюдателей. Это связано с эпидемиологической ситуацией, — пояснил Савиных.

Напомним, вопрос с присутствием международных наблюдателей «висел» в воздухе до последнего. В середине июня глава ЦИК Лидия Ермошина после совещания у президента заявила, что Беларусь начнет приглашать международных наблюдателей после регистрации кандидатов в президенты.

Чуть позже глава МИД Владимир Макей сказал , что Беларусь все еще не отказывается от приглашения международных наблюдателей, но будет смотреть на эпидемиологическую ситуацию.

2 июля Александр Лукашенко заявил , что Беларусь «победила коронавирус».

Международные наблюдатели, как правило, после каждых выборов в Беларуси указывают на ряд нарушений в ходе кампании. Например, наблюдатели от ОБСЕ уже не раз критиковали практику массового досрочного голосования на выборах в Беларуси за невозможность обеспечить полноценный контроль за содержимым бюллетеней и факты использования административного ресурса при организации досрочной явки.

После парламентских выборов в 2016 году ОБСЕ выдала 32 рекомендации , как сделать выборы в Беларуси честнее, но ЦИК их в полном размере так и не учел.

После парламентских выборов в прошлом году наблюдатели от ОБСЕ заявили , что парламентские выборы в Беларуси продемонстрировали «полное отсутствие соблюдения демократических обязательств». Евросоюз назвал прошедшие выборы «упущенной возможностью» .