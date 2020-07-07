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Наблюдатели Парламентской ассамблеи ОБСЕ не приедут на выборы в Беларусь
07.07.2020 16:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Парламентская ассамблея ОБСЕ не сможет направить наблюдателей на президентские выборы в Беларусь, сообщил TUT.BY глава Комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Депутат подчеркнул, что белорусские парламентарии заинтересованы в том, чтобы пригласить на выборы коллег.
— Но Парламентская ассамблея ОБСЕ уже сказала, что не сможет направить своих наблюдателей. Это связано с эпидемиологической ситуацией, — пояснил Савиных.
Напомним, вопрос с присутствием международных наблюдателей «висел» в воздухе до последнего. В середине июня глава ЦИК Лидия Ермошина после совещания у президента заявила, что Беларусь начнет приглашать международных наблюдателей после регистрации кандидатов в президенты.
Чуть позже глава МИД Владимир Макей
2 июля Александр Лукашенко
Международные наблюдатели, как правило, после каждых выборов в Беларуси указывают на ряд нарушений в ходе кампании. Например, наблюдатели от ОБСЕ уже не раз критиковали практику массового досрочного голосования на выборах в Беларуси за невозможность обеспечить полноценный контроль за содержимым бюллетеней и факты использования административного ресурса при организации досрочной явки.
После парламентских выборов в 2016 году ОБСЕ выдала
После парламентских выборов в прошлом году наблюдатели от ОБСЕ
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Международные наблюдатели, как правило, после каждых выборов в Беларуси указывают на ряд нарушений в ходе кампании.
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