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Ученые выдвинули новую теорию происхождения коронавируса

07.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Ученый из Центра доказательной медицины Оксфордского университета Том ДЖЕФФЕРСОН выдвинул новую теорию появления вируса SARS-CoV-2, сообщает aif.by.

Исследователь считает, что вирус был здесь всегда. В частности, он акцентирует внимание на том, что коронавирус находился в спящем состоянии «повсюду», однако погодные условия активировали его. Согласно объяснению ученого, вирусы не приходят откуда-либо и никуда не пропадают. Помимо всего прочего, он считает, что спровоцировать вспышку коронавируса могла и скученность населения.

В мае телекомпания BBC опубликовала данные о пациенте, который в декабре 2019 года поступил в одну из китайских больниц с гриппом, однако позже выяснилось, что у него был коронавирус. В связи с этим в ВОЗ считают, что первые случаи заболевания могли произойти еще в начале декабря 2019 года.

 


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Ученый из Центра доказательной медицины Оксфордского университета Том ДЖЕФФЕРСОН выдвинул новую теорию появления вируса SARS-CoV-2, сообщает aif.by. Исследователь...
 
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