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Новый всплеск COVID-19 вынуждает страны возвращать карантинные ограничения

07.07.2020 17:30 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Новый всплеск коронавирусной инфекции в мире вынуждает несколько стран вернуть карантинные ограничения. В испанской Галисии изолируют район с населением около 70 тысяч человек. А в Каталонии ужесточают требования ношения масок: теперь их использование обязательно по всему региону. 

В Великобритании часть пабов снова закрывается, только открывшись в минувшую субботу в рамках очередного этапа смягчения ограничений. У нескольких клиентов был обнаружен коронавирус, заведениям пришлось приостановить работу.

 
 
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Новый всплеск коронавирусной инфекции в мире вынуждает несколько стран вернуть карантинные ограничения. В испанской Галисии изолируют район с населением около 70...
 
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