Лукашенко: Нельзя допустить перенаселения Минска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске справились с коронавирусом. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с активом белорусской столицы – врачами, педагогами, руководителями предприятий, чиновниками и депутатами. О чем еще говорил президент, расскажет корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.

До сих пор все белорусские дороги вели в Минск. В том смысле, что столица, конечно, привлекала и тех, кто только начинает карьеру, и уже состоявшихся специалистов, причем лучших. Все-таки средняя зарплата здесь почти в полтора раза выше, чем по стране. А безработица, наоборот, мизерная.

Сейчас в Минске живут почти два миллиона человек. Допустить перенаселения нельзя, уверен Александр Лукашенко. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом города.

«За кольцевую дорогу ни шагу. Минск должен остаться внутри. И не думайте, что я дам согласие на перенаселение этих зеленых зон. Если кто-то думает, что мы начнем парки подрезать и там стоить жилье… Это достояние людей», – сказал Лукашенко.

Минчане справились с коронавирусом, уверен Александр Лукашенко. Но в будущем возможны и другие эпидемии. Так что свой приусадебный участок для горожан панацея. А чтобы добираться было удобно, надо развивать транспорт. Между минским аэропортом и жд-вокзалом вскоре начнет курсировать электропоезд. И все больше людей пересядут на электромобили, надеется глава государства.

«Одна из основных задач, которую мы решим в будущей пятилетке, – это переход на электромобили, мы просто не должны здесь отстать. Если мы отстанем, будет плохо. Поэтому трудно, тяжело, но нам придется бежать и, по крайней мере, ни в коем случае не отстать», – отметил президент.

В Беларуси развивается IT-сектор, космические и биотехнологии. Инновационные инфраструктурные проекты – это и есть будущее экономики, уверен Александр Лукашенко. К примеру, построив собственную АЭС, белорусы теперь могут применить этот опыт в других странах.

«Мы таким образом технологически поднимаемся в этом секторе на небывалую высоту. Мы много отраслей создаем тех, которых у нас не было. Поэтому реформы и еще раз реформы, но как совершенствование того, что у нас есть. Будь-то образование, здравоохранение, промышленность или сельское хозяйство», – сказал Лукашенко.

При этом борьбу с коррупцией Александр Лукашенко по-прежнему считает приоритетной. И бизнесмены, и чиновники должны работать в рамках закона.

«Коррупция – это ржавчина. Это унижение человека. И я не хочу, чтобы Беларусь погрузилась в эту пучину», – подчеркнул глава государства.

Современный и комфортный город для людей – таким видит Минск Александр Лукашенко. Многое уже сделано, но чтобы завоевать звание IT-столицы, поработать придется и руководителям, и подчиненным.

Ранее подобные встречи президент провел в Могилевской, Гродненской, Брестской и Минской областях. Также недавно Александр Лукашенко в столице пообщался с педагогическим активом страны.