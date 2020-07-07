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Лукашенко: Нельзя допустить перенаселения Минска
07.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске справились с коронавирусом. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с активом белорусской столицы – врачами, педагогами, руководителями предприятий, чиновниками и депутатами. О чем еще говорил президент, расскажет корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.
До сих пор все белорусские дороги вели в Минск. В том смысле, что столица, конечно, привлекала и тех, кто только начинает карьеру, и уже состоявшихся специалистов, причем лучших. Все-таки средняя зарплата здесь почти в полтора раза выше, чем по стране. А безработица, наоборот, мизерная.
Сейчас в Минске живут почти два миллиона человек. Допустить перенаселения нельзя, уверен Александр Лукашенко. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом города.
Минчане справились с коронавирусом, уверен Александр Лукашенко. Но в будущем возможны и другие эпидемии. Так что свой приусадебный участок для горожан панацея. А чтобы добираться было удобно, надо развивать транспорт. Между минским аэропортом и жд-вокзалом вскоре начнет курсировать электропоезд. И все больше людей пересядут на электромобили, надеется глава государства.
В Беларуси развивается IT-сектор, космические и биотехнологии. Инновационные инфраструктурные проекты – это и есть будущее экономики, уверен Александр Лукашенко. К примеру, построив собственную АЭС, белорусы теперь могут применить этот опыт в других странах.
При этом борьбу с коррупцией Александр Лукашенко по-прежнему считает приоритетной. И бизнесмены, и чиновники должны работать в рамках закона.
Современный и комфортный город для людей – таким видит Минск Александр Лукашенко. Многое уже сделано, но чтобы завоевать звание IT-столицы, поработать придется и руководителям, и подчиненным.
Ранее подобные встречи президент провел в Могилевской, Гродненской, Брестской и Минской областях. Также недавно Александр Лукашенко в столице пообщался с педагогическим активом страны.
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Президент Александр Лукашенко провел встречу с активом белорусской столицы – врачами, педагогами, руководителями предприятий, чиновниками и депутатами.
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