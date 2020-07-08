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Коронавирусом заболел самый известный из президентов ковид-диссидент, которого сравнивают с Лукашенко
08.07.2020 06:20 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Президент Бразилии Жаир Болсонару получил положительный тест на коронавирус. Об этом
Сам президент сказал, что он сдал тест после того, как обнаружил у себя симптомы ОРВИ. Болсонару уточнил: у него температура 38 градусов, недомогание и боль в теле, но в целом он «в порядке». Все его встречи на ближайшие дни отменены.
Заметим, что Жаир Болсонару – пожалуй, самый известный среди президентов отрицатель угрозы вируса. За это его частенько сравнивают с Александром Лукашенко. Президент Бразилии множество раз говорил, что опасность ковида неоправданно раздувают, называл инфекцию «легкой простудой» и поддержал решение правительства страны частично скрывать статистику заболеваемости. Позже суд обязал Болсонару носить маску на публике, так как он пренебрегал СИЗ.
Тем временем Бразилия – на втором месте по числу пациентов с коронавирусом среди всех государств мира. В стране подтверждены 1,6 миллиона эпизодов инфекции, больше 65 тысяч человек умерли.
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Коронавирусом заболел самый известный из президентов ковид-диссидент, которого сравнивают с Лукашенко
Президент Бразилии Жаир Болсонару получил положительный тест на коронавирус. Об этом пишет Reuters. Сам президент сказал, что он сдал тест после того, как обнаружил у...
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