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Коронавирусом заболел самый известный из президентов ковид-диссидент, которого сравнивают с Лукашенко

08.07.2020 06:20 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Президент Бразилии Жаир Болсонару получил положительный тест на коронавирус. Об этом пишет Reuters. 

Сам президент сказал, что он сдал тест после того, как обнаружил у себя симптомы ОРВИ. Болсонару уточнил: у него температура 38 градусов, недомогание и боль в теле, но в целом он «в порядке». Все его встречи на ближайшие дни отменены.

Заметим, что Жаир Болсонару – пожалуй, самый известный среди президентов отрицатель угрозы вируса. За это его частенько сравнивают с Александром Лукашенко. Президент Бразилии множество раз говорил, что опасность ковида неоправданно раздувают, называл инфекцию «легкой простудой» и поддержал решение правительства страны частично скрывать статистику заболеваемости. Позже суд обязал Болсонару носить маску на публике, так как он пренебрегал СИЗ.

Тем временем Бразилия – на втором месте по числу пациентов с коронавирусом среди всех государств мира. В стране подтверждены 1,6 миллиона эпизодов инфекции, больше 65 тысяч человек умерли.

 
 
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Президент Бразилии Жаир Болсонару получил положительный тест на коронавирус. Об этом пишет Reuters.  Сам президент сказал, что он сдал тест после того, как обнаружил у...
 
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