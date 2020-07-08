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Беларусы массово встали на защиту отвергнутых подписей не за Лукашенко. Самое важное о выборах
08.07.2020 06:20 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.
Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех
Власти впервые объяснили, за что в Беларуси порализовали работу крупнейшей фандрайзинговой площадки MolaMola, где собирали немалые деньги всем нуждающимся. Оказывается, ресурс заблокировали по статье 11 Закона «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». А команда MolaMola жалуется, что из-за заморозки счетов не в силах оплатить труд сотрудников и аренду офиса. Более подробную историю MolaMola читайте
Штаб Валерия Цепкало, которого сняли с гонки из-за массово отбракованных подписей, призвал беларусов, которые подписывались за экс-главу ПВТ, встать на защиту своих подписей.
Вопрос с присутствием международных наблюдателей на выборах подвисал до последнего. Но вот
31 депутат – представители шести из семи фракций Европарламента –
ЦИК
Кто ещё метит в президентское кресло и уже ждёт официальной регистрации кандидатом
Шестеро человек:
Ключевые даты
Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Сами выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.
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Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и...
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