Беларусы массово встали на защиту отвергнутых подписей не за Лукашенко. Самое важное о выборах

Источник материала: KYKY

Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.

Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

Власти впервые объяснили, за что в Беларуси порализовали работу крупнейшей фандрайзинговой площадки MolaMola, где собирали немалые деньги всем нуждающимся. Оказывается, ресурс заблокировали по статье 11 Закона «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». А команда MolaMola жалуется, что из-за заморозки счетов не в силах оплатить труд сотрудников и аренду офиса. Более подробную историю MolaMola читайте тут .

Штаб Валерия Цепкало, которого сняли с гонки из-за массово отбракованных подписей, призвал беларусов, которые подписывались за экс-главу ПВТ, встать на защиту своих подписей. Откликнулись почти 40 тысяч человек. Штаб придумал специальный алгоритм, который помогает людям верифицировать свою подпись. Так, подписи подтвердили уже более 16 тысяч минчан, более 7,3 тысячи жителей Минской области, 5,2 тысячи – Гродненской, 3,5 тысячи – Брестской, 2,8 тысячи – Гомельской и 2,5 тысячи Витебской области.

Вопрос с присутствием международных наблюдателей на выборах подвисал до последнего. Но вот пришла новость , что Парламентская ассамблея ОБСЕ отказалась направить своих наблюдателей на выборы президента в Беларусь. Причина – в напряженной обстановке с коронавирусом в нашей стране. Впрочем, эксперты не теряют надежд: говорят, наблюдателей пришлет другой орган ОБСЕ – БДИПЧ. Только в большом количестве ждать их не стоит: вместо сотен – десятки.

31 депутат – представители шести из семи фракций Европарламента – просят Евросоюз ввести новые санкции против Беларуси (ее чиновников и компаний). Все из-за нарушений руководством страны прав и свобод граждан в преддверии выборов. Депутаты также винят Александра Лукашенко в том, что он отправил в тюрьму своих соперников, членов оппозиции и обычных граждан во время пикетов по сбору подписей. Арестам подверглись журналисты и блогеры. Политики из Европарламента считают, пришло время пересмотреть решение 2016 года о снятии санкций со 170 лиц и трех компаний в Беларуси.

ЦИК не намерен запускать инфоцентр для представителей СМИ в день выборов. Это значит, что предварительные итоги выборов, судя по всему, не огласят 9 августа. Страна узнает их утром следующего дня, 10 августа. Знаете, почему? Эпидемия коронавируса! Но 10 августа организуют утренний брифинг во Дворце Республики, и туда уже пустят журналистов. На вопрос, исчезнет ли к утру 10 августа ковид, в Центризбиркоме ответили: «В зале будут только широко рассаженные журналисты». Уточнение, что сотрудники СМИ могут широко рассесться и 9 августа, ЦИК оставил без внятного комментария.

Кто ещё метит в президентское кресло и уже ждёт официальной регистрации кандидатом

Шестеро человек:

действующий президент Александр Лукашенко;

экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико;

жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская;

экс-депутат Анна Канопацкая;

сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;

председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Ключевые даты

Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Сами выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.